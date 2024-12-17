水星順行！五大星座好運來了 射手靈感爆發成「最大受益者」

塔羅牌老師艾菲爾近日在臉書發文，解析水星順行進入射手座後的星象變化，並預測了五大星座將在這段時間內迎來好運。包括牡羊、雙子、獅子、天秤、射手座的朋友，無論是在職場、人際關係、財務或學業上，可能有令人驚喜的進展。

艾菲爾指出，水星順行為牡羊座帶來了行動力和智慧的雙重提升。在這段時間內，牡羊座在工作和學習上將表現出色，過去曾因溝通不暢或計畫受阻的問題，現在都能找到解決方案。新的創意和靈感源源不斷，為牡羊座帶來更多機會。特別是在財務方面，投資和合作將呈現穩定上升的趨勢，無論是工作還是個人生活，牡羊座都能在這段期間取得突破。

水星是雙子座守護星，艾菲爾指出，這段時間雙子座的口才和洞察力將提升，讓他們在社交場合中光彩奪目，能輕鬆結識新朋友，甚至吸引貴人幫助自己。過去由於誤解或資訊不清導致的困擾將得到解決，在合作專案與團隊合作中，能力將被高度肯定。此外，雙子座也可能在情感方面迎來驚喜，生活中將充滿溫暖與快樂。

水星順行於射手座，為獅子座的事業運注入動力。在這段時間，獅子座將展現出卓越的專業才能，並吸引到強大的合作夥伴。特別是需要創意和勇氣的工作，獅子座能夠輕鬆應對，並獲得關鍵的機會。隨著人脈和資源的拓展，獅子座的事業有望達到新高峰。此外，國際性或與學習、教學相關的機會，也會帶來意外的收穫。

對天秤座而言，水星順行為他們的人際關係帶來了積極影響。過去因誤解或冷淡而產生的隔閡將得到化解，無論是愛情還是友誼，都將回歸和諧。天秤座的智慧和溝通能力將在工作中得到高度認可，並且貴人的建議可能會指引他們走向成功。在美學和創意領域，天秤座的靈感也將源源不斷，為自己贏得更多的肯定。

射手座：靈感爆發，自我突破

作為水星順行的主場，射手座無疑是最大的受益者。艾菲爾表示，這段時間射手座的思維與表達能力都將大幅提升，並能迅速整理思緒並付諸行動。射手座適合挑戰與教育、旅行或寫作相關的領域，並將在這些方面取得非凡的成就。過去停滯的計畫和不確定的方向，現在終於找到了明確的答案。在財運方面，射手座也可能因勇於冒險而獲得意外回報，這是一段充滿成長與突破的好運期。

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