周六冬至冷颼颼！6大禁忌曝…湯圓吃雙數、不能愛愛「後果超恐怖」
今年12月21日是冬至，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，冬至又稱冬節，是北半球中一年黑夜最長白天最短的日子，因此古人會認為冬至之後白天變長、夜晚則變短，有陽氣初始的狀態。所以在古代冬至比過年還重要，很多家戶都會在冬至送禮，飲酒作樂，祭拜租先，到底冬至有什麼禁忌與習俗呢？讓小孟老師來告訴你。
冬至禁忌：
1.不可以房事
冬至氣溫較低，陰氣旺盛，男女精力太旺盛容易陽氣外洩，導致陰氣入體，容易傷到元神。
2.晚上避免旅遊外出
《周禮春官神仕》中提到「以冬日至，致天神人鬼」，因此冬至在古代人來說為鬼節，建議晚上9：00後不要外出，外出可攜帶鹽巴。
3.嫁出去的媳婦不要回娘家
因為冬至這天氣溫低寒，倘若媳婦回娘家路途遙遠，在途中萬一感冒生病回家後會傳染給公婆，公婆大多年長萬一冬天生病會更加嚴重，因此冬至媳婦避免回娘家。
4.不宜熬夜晚睡
冬至相當寒冷，太晚入睡容易陽氣下降，陰氣旺盛導致氣場欠佳，又冬至有小過年的意涵，若在冬至陰氣旺盛會影響來年運途。
5.吃湯圓要雙數
冬至吃湯圓一定要雙數不可以是單數，若是單數代表形影孤單，來年容易孤獨寂寞；雙數代表能夠幸福圓滿，成雙成對，又可以添歲又添福。
6.忌逞兇鬥狠
冬至為節氣變化之日，情人朋友外出不可以吵架動怒，以免氣場轉換壞了磁場。
冬至習俗：
1.冬至大多會在白天祭拜神明.祖先.地基主，其因是為了感謝神靈過去一年的辛苦護持，祈盼來年再多加幫忙保佑。
供品：
三牲、四果、湯圓3碗、發粿、茶或酒3杯。
紙錢：
拜神明使用刈金、壽金、地公金。
拜祖先使用刈金或銀紙都可以。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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