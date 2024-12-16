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唐綺陽星座運勢週報：魔羯工作受刺激 獅子感情遇兩難

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

【唐綺陽星座運勢週報12/16-12/22】

星象影響：水星順行、火星逆行、太陽進魔羯、木土四分

週一水星順行，雙子、處女迎來轉折點，諸事重新啟動，射手擺脫被挑惕的噩夢，有星在射手6-9度者是近期主人公，備受祝福。火星逆行，天蠍、牡羊請忍耐、勿一意孤行，獅子有爆紅或爆黑可能，撐住年底期間。週六太陽進魔羯，冬至節氣天氣多變，要注意保暖。木土四分，社會事件推動，交通、教育議題值得關注。

12星座個別影響：

牡羊：太完美主義會故步自封；感情因自身執念而停擺

雙子：凡事想太多而自亂陣腳；感情內心戲多難相處

射手：不必要的挑剔會拖延進度；感情別把小缺點放大

水瓶：不同頻率者共事需要磨合；感情不如意遇矛盾情況

巨蟹：易被情勒或自己想太多；遇不感興趣卻很主動的對象

天秤：工作順利卻自我挑剔不夠完美；感情大多被工作佔滿

天蠍：事業受稱讚或被翻舊帳很兩極；感情有各種顧慮擔心

魔羯：工作受對手刺激遇強則強；感情當心說話太直白

金牛：提出主見能順利推進事務；感情主導權掌握在你

獅子：需做出聰明的選擇判斷；感情遇進退兩難情況

處女：工作上喜獲各種好消息；感情甜蜜桃花朵朵開

雙魚：合作適合進入合約階段；重視感情中的公平性

保暖 星座運勢 火星 獅子

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