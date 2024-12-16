唐綺陽星座運勢週報：魔羯工作受刺激 獅子感情遇兩難

根據科學的觀點，幸運物確實是有效的。它們與人類大腦的記憶聯結，形成一種使人感覺幸運的方式。那麼，反過來想，有幸運物，是否也存在所謂的不幸物呢？新創科技圈的國師，專業命理看相風水師簡少年，在其新書《業力大腦》中闡述了這一觀點。他提到，在介紹風水時，經常會有學生問他：「老師，我現在居住的地方風水不好，應該搬家嗎？」或是「我這個打扮會不會讓我倒楣？」等類似的問題。

2024-12-14 13:55