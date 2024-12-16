快訊

台積電衝高20元 拉抬台股早盤漲逾200點

不甩反抗軍叫停！以色列閃電夜襲敘利亞 75次打擊摧毀軍事目標

超逼真新詐騙！假IG官方來信要求改密碼 3處可識別破綻

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「1職業」：能獲得滿滿財富

聯合新聞網／ 非貓不可
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要認真的發揮，就能讓財源不斷聚集，有人則是得到老天的恩賜，獲得滿滿財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬雞

貨運能促進經濟活絡，同時也帶來許多工作機會，如果你是需要承受風吹雨淋的外送員，本周的財運將有一波小高潮，在這段時間裡，你會發現接單順暢，更重要的是路徑也很順暢，不用特別的繞遠路，讓你在短時間內能完成好幾張單，使自己的收益快速增加。

第四名：血型AB型+生肖屬蛇

製造很容易，檢修卻很麻煩，如果你是維修人員，特別是3C產品，例如手機平板或電腦系統等，本周的工作量會有點吃不消，許多充滿問題的商品會一件件的送到你面前，等著你去處理，但是不要面有難色，你只要拿出專業技術，必將迎刃而解，同時也會得到客戶的讚賞和很不錯的酬勞。

第三名：血型O型+生肖屬猴

人們的生活從吃飽睡飽，進化成要吃好睡好，對於精神上的學習欲望也不斷提升，如果你是運動類的教學老師，例如瑜珈、舞蹈老師，或是健身教練，本周是魅力值竄升的時候，在這段時間裡，會有許多學生報名上課，你只需要認真的發揮，學生們就會持續跟著你，讓你的財源不斷聚集。

第二名：血型A型+生肖屬豬

錢財死死的存入銀行內，可能會漸漸貶值，因此許多人會選擇投資，讓錢不斷滾錢，如果你是理財專員，專門幫人用錢賺錢，本周會有好運降臨，在這段時間裡，請用心對待每一位客戶，好好的為人解說，將會獲得青睞，得到許多大筆的投資金額，讓你的業績直衝雲霄，獲得豐厚的獎金。

第一名：血型B型+生肖屬馬

社會不斷的在進步，人們生活不斷的在改善，這都歸功於持續不停的建設，如果你是營建工程相關的工作者，本周的財運爆棚，在這段時間裡，有機會得到獲利可觀的標案，或透過介紹拿下新工程，自己可要存感激，這是老天的恩賜，記得要保持誠信，除了能獲得滿滿財富，也能打響商譽。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

生肖 血型 財富 財運

延伸閱讀

桃花運一直都在！冬天能開啟甜蜜戀情的4大生肖

愛交朋友、重情重義四生肖…狗真誠、虎慷慨、「這生肖」四海皆兄弟

閃瞎眾人！4生肖高調曬恩愛…雞限動發不停、牛婚前低調婚後放閃

滔滔不絕「長舌」三星座！射手愛談心、第一名要他閉嘴比登天還難

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：魔羯工作受刺激 獅子感情遇兩難

週一水星順行，雙子、處女迎來轉折點，諸事重新啟動，射手擺脫被挑惕的噩夢，有星在射手6-9度者是近期主人公，備受祝福。火星逆行，天蠍、牡羊請忍耐、勿一意孤行，獅子有爆紅或爆黑可能，撐住年底期間。週六太陽進魔羯，冬至節氣天氣多變，要注意保暖。木土四分，社會事件推動，交通、教育議題值得關注。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「1職業」：能獲得滿滿財富

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要認真的發揮，就能讓財源不斷聚集，有人則是得到老天的恩賜，獲得滿滿財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／巨蟹宜謙虛不宜躁進 以免落人口實

2024-12-16牡羊座短評：內心的感覺要適時表露。【整體運】壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向對方說明，讓他瞭解你的心情；財運平平，有好的東西盡量與大家分享；易得到貴人指引；工作上，平日的經驗積累

殺破狼週運勢／白羊容易獲得小確幸 2星座易有血光之災

白羊遠行運方面，在遠行宮位的水星結束逆行狀態，延遲出發行程會獲得補償性的服務，像是交通票券與住宿升等的禮遇，或是能參加某些祭典、活動，獲得一些小確幸。

滔滔不絕「長舌」三星座！射手愛談心、第一名要他閉嘴比登天還難

有沒有遇過很愛講話的人，有他們在的地方就沒有安靜這件事，讓我們一起來看看「這些星座」真的「有夠長舌」！？

出門見壞兆頭真的會衰嗎？簡少年教靠大腦甩開「帶賽」情緒

根據科學的觀點，幸運物確實是有效的。它們與人類大腦的記憶聯結，形成一種使人感覺幸運的方式。那麼，反過來想，有幸運物，是否也存在所謂的不幸物呢？新創科技圈的國師，專業命理看相風水師簡少年，在其新書《業力大腦》中闡述了這一觀點。他提到，在介紹風水時，經常會有學生問他：「老師，我現在居住的地方風水不好，應該搬家嗎？」或是「我這個打扮會不會讓我倒楣？」等類似的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。