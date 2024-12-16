本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「1職業」：能獲得滿滿財富

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要認真的發揮，就能讓財源不斷聚集，有人則是得到老天的恩賜，獲得滿滿財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬雞

貨運能促進經濟活絡，同時也帶來許多工作機會，如果你是需要承受風吹雨淋的外送員，本周的財運將有一波小高潮，在這段時間裡，你會發現接單順暢，更重要的是路徑也很順暢，不用特別的繞遠路，讓你在短時間內能完成好幾張單，使自己的收益快速增加。

第四名：血型AB型+生肖屬蛇

製造很容易，檢修卻很麻煩，如果你是維修人員，特別是3C產品，例如手機平板或電腦系統等，本周的工作量會有點吃不消，許多充滿問題的商品會一件件的送到你面前，等著你去處理，但是不要面有難色，你只要拿出專業技術，必將迎刃而解，同時也會得到客戶的讚賞和很不錯的酬勞。

第三名：血型O型+生肖屬猴

人們的生活從吃飽睡飽，進化成要吃好睡好，對於精神上的學習欲望也不斷提升，如果你是運動類的教學老師，例如瑜珈、舞蹈老師，或是健身教練，本周是魅力值竄升的時候，在這段時間裡，會有許多學生報名上課，你只需要認真的發揮，學生們就會持續跟著你，讓你的財源不斷聚集。

第二名：血型A型+生肖屬豬

錢財死死的存入銀行內，可能會漸漸貶值，因此許多人會選擇投資，讓錢不斷滾錢，如果你是理財專員，專門幫人用錢賺錢，本周會有好運降臨，在這段時間裡，請用心對待每一位客戶，好好的為人解說，將會獲得青睞，得到許多大筆的投資金額，讓你的業績直衝雲霄，獲得豐厚的獎金。

第一名：血型B型+生肖屬馬

社會不斷的在進步，人們生活不斷的在改善，這都歸功於持續不停的建設，如果你是營建工程相關的工作者，本周的財運爆棚，在這段時間裡，有機會得到獲利可觀的標案，或透過介紹拿下新工程，自己可要存感激，這是老天的恩賜，記得要保持誠信，除了能獲得滿滿財富，也能打響商譽。

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