想一窺未來運勢嗎？網友熱議5大算命占卜方式



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「占卜算命方式」的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大占卜算命方式。

你是否曾好奇自己的生活運勢或未來命運，又或是在面對困難時想尋求建議或幫助呢？此時，許多人會選擇算命與占卜作為人生的指引或參考，但在眾多占卜方式中，究竟哪些方式最受到網友關注呢？接下來，就讓我們一探網友熱議的5大占卜算命方式吧！

「牌卡占卜」塔羅牌洞察自我最熱門 感情煩惱求助「星座占卜」

▲ 網友熱議TOP5算命占卜方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「占卜算命方式」的討論，發現「牌卡占卜」是網友最關注的占卜方式，除了廣為人知的塔羅牌外，牌卡占卜還包括西比拉卡、雷諾曼卡及基博卡等多種牌卡種類。

以塔羅牌為例，在日常生活中，常見各式塔羅牌占卜的資訊，有網友分享：「我本身就是日常會用塔羅牌給點生活指引的，基本上生活大小事都會尋求塔羅牌的協助」，更有網友認為塔羅牌「準到可怕」，能夠精準算出自己的感情狀態，此外，許多線上抽卡的占卜文章往往也吸引眾多網友留言互動，希望可以藉此解答各種疑問。

以占星術為基礎的「星座占卜」同樣是網友熱議的占卜方式，除了日常中，不同星座的族群會被認為擁有不同人格特質外，許多人也習慣定期關注「星座運勢」，以了解自己在未來可能會遇到的事情。有網友便分享自己本來並不太相信星座運勢，「但最近工作運勢旺到有點不可思議，剛剛去查了國師（唐綺陽）的星座運勢分析，更是準到我好像不得不信冥冥之中自有安排」。

有些網友直言，在遇到感情煩惱時，會更相信星座占卜，除了網路上常見如何追求各種星座男女的教學文章，也能看見網友趣味發文：「我本來不相信星座的，但為了脫魯開始關注了」、「我最近都在滑星座運勢，我的愛情呢？」。

而古代中國的「風水」在網路上也備受熱議，在風水上，無論是選擇住宅、店面還是墓地，其位置、朝向與內部佈局都有講究。

好的風水被認為能招財、旺家、避邪，因此，許多網友在裝潢或搬遷時除了特意不犯如「穿堂煞」、「對門煞」及「床頭壓樑」等禁忌，還會特意請風水老師協助「看風水」，網路上常可見網友徵求各地區厲害的風水老師，一位網友便分享「我媽請了一個風水老師來正在裝潢的家看看」，希望可以改善運勢，有網友也在底下回覆「一命二運三風水」，認為風水對改變運勢真的有幫助。也有風水老師分享自己幫舊客戶看了第二間房，「她說去年我幫她看完風水後，她非常有感」，引來不少網友感慨「風水找對老師真的很重要」。

如果你對算命和占卜有興趣，不妨參考以上網友熱議的方式，開啟自己的第一次神秘體驗吧！但也別忘記，或許算命與占卜可以指引人們如何面對生活，在心靈上能夠有所依托，但最終的選擇與行動依舊掌握在我們自己手中，最重要的是要將算命與占卜帶來的啟發化為行動，向更美好的生活邁進！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「占卜算命方式」相關討論則數。

觀測期間：2024/08/26~2024/11/26，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw