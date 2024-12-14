滔滔不絕「長舌」三星座！射手愛談心、第一名要他閉嘴比登天還難
有沒有遇過很愛講話的人，有他們在的地方就沒有安靜這件事，旺好運分享「這些星座真的有夠長舌」！？
第三名：射手座
射手座很樂意分享自己內心想法，他們容易把心事一口氣吐出來，而這一吐就會敘述個不停，就是希望有人能願意傾聽他們、肯定他們。
第二名：天秤座
天秤座很喜歡與人聊天，他們喜歡分享生活周遭的事情，如果也遇到一個很愛聊天的人，那可是會聊個三天三夜都聊不完，都忘記了時間。
第一名：雙子座
雙子座天生喜歡交朋友與表現，要他們不說話，簡直比登天還難，他們不管在什麼場合，只要能有說話的機會就會發言，就是有本事一直講個不停。
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