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把別人當笨蛋？三星座愛耍小聰明…牡羊絕不吃虧、他「擅長操控別人」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為耍小聰明示意圖。圖/ingimage
圖為耍小聰明示意圖。圖/ingimage

你身邊有這種人嗎？明明大家一起工作，公司也有ＳＯＰ，偏偏有些人喜歡耍小聰明「偷吃步」，把乖乖按照規矩的別人都當笨蛋，殊不知這種行為，大家通常看在眼裡，只是不說穿而已。旺好運分享「這些星座原來很會耍小聰明」，但要當心過了頭，聰明反被聰明誤。

第三名：牡羊座

牡羊座真的很機靈，一開始認識他們就像個孩子一樣，但久了會發現他們很會耍小聰明且很有想法，但大多都是不願意讓自己吃虧。

第二名：天蠍座

天蠍座是非常有手段的，不管在什麼時候總是能進能退，主要是因為他們很會運用小聰明來閃躲，而且還會利用這點來控制人。

第一名：雙子座

雙子座的口才是他們的武器，而且他們會把這項才能，帶入他們的生活中，再加上他們的腦袋有許多想法，因此就會無懈可擊，令人難以攻破。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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