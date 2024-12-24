開趴超難約三星座？水瓶搞自閉、處女藉口多、「第一名」感覺不對臨時爽約

馬上就是耶誕節了，很多人會開趴慶祝，有些朋友就是很被動，而且又很難聯繫到他們，旺好運分享「這些星座」真的「有夠難約」！？

第三名：水瓶座

水瓶座的步調很慢，他們覺得與其跟朋友出去，不如自己一個人出來還來的輕鬆，他們很了解自己要的是什麼，而且覺得可以陶醉在一人的世界當中是多幸福的事情。

第二名：處女座

處女座通常都是主動想約出去才會出去，不然他們都會有自己的規劃或想法，他們不想被別人打破自己想做的事情，因此就會找千奇百怪的理由來拒絕邀約。

第一名：天蠍座

天蠍座完全是跟著感覺走的性格，如果先跟他們約好，很有可能會變卦，因為他們都是臨時起意，突然心血來潮的約人出去，不然主動約他們出來是非常困難的。

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