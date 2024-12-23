三星座「裝熟魔人」？天秤假面人、雙子社交動物、他只和特定人搏暖
有些人天生就是臉皮厚，很會利用自己的熱情來社交，旺好運分享「這些星座真的有夠愛裝熟」！？
第三名：天秤座
天秤座很會圓場面，因為他們不想得罪別人，所以常常會講一些好聽話，又或者當牆頭草，這樣的行徑不僅會讓人覺得很假，還會被說很愛裝熟。
第二名：射手座
射手座喜歡當開心果，不管與對方熟不熟，他們就是能用幽默詼諧的方式來社交，但他們是很有目標的，只會對於自己想要認識的人，才會開啟裝熟模式。
第一名：雙子座
雙子座總是能成為群體中的佼佼者，他們熱愛熱鬧的環境，也很喜歡社交，他們毫不害怕被冠上愛裝熟的詞語，因為他們認為這是他們交友的方式之一。
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