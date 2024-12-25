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面子掛帥！最愛逞強三星座 獅子不求人、處女我可以、第一名不懂也硬凹
有些人自尊心很強烈，也無法被別人指責或看輕，，旺好運分享「這些星座」真的「總是愛逞強」！？
第三名：獅子座
獅子座非常有自尊心，而且他們自信也爆棚，不管是否自己擅長的事情，他們這樣愛面子的性格，是不可能像別人求救的。
第二名：處女座
處女座總是希望自己什麼都能處理到最完美，由於他們自尊心很強，也討厭依賴別人，即便需要幫忙也不求助，最後一個人逞強做完。
第一名：雙子座
雙子座的頭腦很聰明，反應也很快，但他們就是很愛逞強與狡辯，即便自己沒有能力解決，他也會硬要辯，一堆歪理就會開始掛在嘴邊。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
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