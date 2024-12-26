可託付終身…超專情生肖？雞看不見路邊野花、這兩種「認定了就不放手」

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖為示意圖。圖/ingimage
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每個人的愛情觀不同，有人會三心二意、騎驢找馬，也有的人執著又專一，只會和一個對象發展。旺好運分享，以下4個生肖可都是以專情出名，在愛情中非常專一！

專情不變心生肖：牛

屬牛的人談起感情非常專情，雖然不會有太多甜言蜜語、浪漫舉動，但只要他們認定的對象，就是一生的承諾，不會輕易改變。

專情不變心生肖：羊

屬羊的人溫和好相處，但面對愛情非常堅定，只會為心愛的人付出所有，在感情上不喜歡太多變動，緊緊抓著不放手。

專情不變心生肖：雞

屬雞的人認定對象後就會一心一意，對外在的誘惑視而不見，一輩子只愛一個人、只對一人好，骨子裡寫滿了專情。

專情不變心生肖：狗

屬狗的人觀念比較傳統，不會輕易付出真心，但只要確認關係就會專心致志、投入感情，是用情越深、越不會改變的類型。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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