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臨老入花叢？「6種面相」的男人容易把持不住…掉入桃色陷阱

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為示意圖。圖/ingimage
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相由心生，一個男人是不是好色，從面相就能看出來喔！旺好運分享以下6個面相特徵，他們都是對美色沒抵抗力的好色男人！身邊人要多注意一點。

好色男人面相一：毛髮鬈曲

若天生頭髮、毛髮鬈曲的男人，加上全身手腳的毛髮也多，表示性慾強，特別好色，很受女人歡迎，他們只要遇到美女就會出手。

好色男人面相二：臉型修長

臉型修長的男人頗有城府，他們很善於操控異性的心理，總會讓女性不由自主想靠近，在一起後又有偷吃、劈腿的問題，最後落得人財兩失。

好色男人面相三：眼睛狹小

若眼睛天生狹小、瞇瞇眼的男人，他們性慾強、精力旺盛，看見漂亮的女性就控制不住慾望，想盡辦法靠近對方，是個好色之徒。

好色男人面相四：眉眼有痣

在眉毛、眼睛的中間，也就是「田宅宮」有痣的男人，心性比較不穩定，尤其對美色沒有抵抗力，很容易掉入桃色陷阱。

好色男人面相五：眼白有痣

眼白中有痣或斑點的男人，是天生的強力發電機，到哪都有桃花運，而他們也不會拒絕異性投懷送抱，就算結婚了也易受外在誘惑。

好色男人面相六：嘴唇渾厚

上、下嘴唇都偏厚的男人，是熱情主動的肉慾派，性方面的需求很強烈，他們對感情和性都十分坦然，不會放過任何能親近美色的機會。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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