四生肖「小太陽」散發正能量！龍積極馬熱情、他遇衰事也能哈哈笑

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖為樂觀開朗示意圖。圖/ingimage
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所謂「正能量」指的是健康、樂觀、積極向上的動力，與奮發、激勵人心的態度，有些人不論在什麼環境、或遇到困難，都可以保持正能量，也帶給身邊的人力量。旺好運分享，以下4個生肖都是充滿正能量的代表，值得多多親近喔！

正能量生肖：龍

屬龍的人樂觀積極，不管到什麼環境都能適應良好，很善於轉換自己的情緒，他們非常會打理生活與工作，懂得用最好的狀態面對一切。

正能量生肖：馬

屬馬的人對生活抱持很大的熱情，自我調節能力強，好運也一直眷顧著他們，這樣的樂觀態度會感染身邊的人，讓大家都跟著快樂起來。

正能量生肖：猴

屬猴的人喜歡過自由自在的生活，即使遇上不開心的事情，他們都可以運用靈活的頭腦來解決，什麼問題都無法困擾他們太久。

正能量生肖：豬

屬豬的人性格非常樂天，正能量滿滿，有辦法把日子過得有聲有色，遇到什麼事都懂得轉念，這樣開朗的態度讓身邊人都很羨慕。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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