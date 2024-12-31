為什麼我們老吵架？難道愛不對人…12生肖最適合情人一次看

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖為情侶示意圖。圖/ingaimage
圖為情侶示意圖。圖/ingaimage

經歷了多次戀愛之後，人才發現「相愛容易相處難」，有時候我們愛的人，不見得適合自己。旺好運分享，十二生肖到底適合哪種類型對象，提供參考，希望大家戀愛路上更順心！

生肖鼠／適合細心的人

聰明又注重細節的你，適合生活大小事都同樣仔細認真的人，可不能神經大條，常常需要你幫忙善後。

生肖牛／適合低調的人

上進又負責任的你，喜歡默默耕耘，適合同樣低調、不喜歡炫耀的對象，吵吵鬧鬧的個性跟你不對盤。

生肖虎／適合不平凡的人

受歡迎、備受大家矚目的你，需要一個不甘於平凡、追求上進的對象，跟你保持一樣的步調，才不會漸行漸遠。

生肖兔／適合不強勢的人

溫和善良的你，適合一位會注意到你優點、個性互補的對象，不可過於強勢，不然相處上會讓你過於壓抑。

生肖龍／適合敢衝的人

生活和工作節奏都非常快速的你，需要跟得上你步調的對象，那些猶猶豫豫、優柔寡斷個性的人只會讓你感到折磨。

生肖蛇／適合真誠的人

理智又謹慎的你，不喜歡在感情上遭受背叛，因此個性單純、什麼事都很坦坦蕩蕩的對象，會讓你在關係上更放鬆。

生肖馬／適合行動派的人

行動力超強的你，需要會一起共同規畫未來的對象，那些不願行動、愛抱怨又負能量的人，特別讓你感到痛苦。

生肖羊／適合穩重的人

安穩踏實的你，不喜歡太多變動，需要跟你一樣差不多性格的對象，常常畫大餅、說空話的人會讓你失望連連。

生肖猴／適合聰明的人

頭腦靈活的你，善於變通，可不能找固執、堅守己見的對象，要找願意跟你一起做不同嘗試的人，才能一起進步。

生肖雞／適合直率的人

性格直接、行事光明磊落的你，要避免虛偽、善變的人，同樣耿直的人讓你相處起來更輕鬆，不用花心思揣測他人的心意。

生肖狗／適合專情的人

對愛情忠誠的你，應尋求喜歡安穩、專情不花心的對象，避開熱愛自由、沒有定性的人，才不會讓你在感情中患得患失。

生肖豬／適合上進的人

性格隨和、凡事都隨緣的你，若能遇到積極上進的對象，反而能帶動你更認真過日子，活得更有動力。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

戀愛 生肖

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