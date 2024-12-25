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12生肖開運寵物？屬豬要養貓、不是屬蛇「3生肖」推薦養爬蟲類

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為寵物貓示意圖。圖／Ingimage
圖為寵物貓示意圖。圖／Ingimage

寵物要考慮的很多，自身的經濟能力、能給寵物的環境、是否能長長久久陪伴牠們，都是很重要的實務層面。如果準備好了，卻不知道要從哪種動物入手，旺好運分享以下十二生肖適合的寵物種類，希望讓你越養越開運。

生肖鼠：飼養牛、爬蟲類動物

在十二生肖故事中，小老鼠就是跳到牛背上，才因此跑到第一名，和牛科動物頗有緣分，但是養牛需要較大的場地，因此也推薦飼養爬蟲類動物。

生肖牛：飼養鼠、魚、鳥、爬蟲類動物

屬牛的人心思細膩，飼養可愛的鼠科動物，或是需要悉心照顧的魚、鳥類都很適合，還有蛇類等爬蟲動物也可嘗試。

生肖虎：飼養豬、馬、狗

適合可愛又愛乾淨的寵物豬，可為屬虎的人帶來趣味，或是飼養小馬、大型犬的狗狗，能夠帶著牠們出去遛遛，活絡身心。

生肖兔：飼養狗、豬、羊

屬兔的人特別適合飼養狗狗，養起來得心應手，或是豬、羊兒，都能一起過著溫馨的日子。

生肖龍：飼養鳥類動物

屬龍的人可養雞、鴨、鸚鵡等鳥類動物當寵物，或者其實屬龍的人生活忙碌精彩，不一定需要寵物的陪伴。

生肖蛇：飼養猴、貓、鳥類動物

屬蛇的人飼養猴子相處起來會很有默契，或是五顏六色的小鳥、優雅又獨立的貓咪，都有助運勢。

生肖馬：飼養羊、狗、鳥類動物

屬馬的人飼養溫馴的小羊，可以陶冶急躁的性情，或是小型犬的狗狗、小巧的畫眉鳥等，都很適合陪伴。

生肖羊：飼養馬、兔

屬羊的人飼養有膽識的馬、溫順的兔子都很適合，都可以為生活帶來更多能量。

生肖猴：飼養鼠、魚、爬蟲類動物

屬猴的人喜歡挑戰、偏好重口味，可飼養一般人較少嘗試的蛇、蜥蜴等爬蟲類動物，或是小金魚、小老鼠也很有趣味性。

生肖雞：飼養鼠、魚

屬雞的人盡量少飼養高敏感的動物，避免增加壓力，需要輕柔對待的小老鼠、魚類可補足溫柔的一面。

生肖狗：飼養龜、兔

屬狗的人飼養寵物可挑選忠實的動物，例如溫吞實在的烏龜、可活潑又可溫順的小兔子。

生肖豬：飼養虎、貓

屬豬的人飼養老虎可增強運勢，但是一般人很難養這種凶猛動物，那就從貓科動物入手吧！

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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寵物 生肖

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