閃瞎眾人！4生肖高調曬恩愛…雞限動發不停、牛婚前低調婚後放閃
談戀愛是兩個人的事，但有些人會瘋狂曬恩愛，讓大家都知道！旺好運分享，以下4生肖談戀愛後都會常常放閃，高調撒狗糧，身邊人可要準備好墨鏡囉！
戀情高調生肖：牛
屬牛的人其實平常行事低調、不愛張揚，但是如果戀情非常穩定，或在步入婚姻後，他們就會大方分享出來，毫無顧忌地向身邊的人放閃。
戀情高調生肖：龍
屬龍的人眼光高、挑人很嚴格，等他們好不容易成功牽手另一半了，就會衝動地曬恩愛，讓大家都知道，他談戀愛了！
戀情高調生肖：雞
屬雞的人個性張揚，原本就會在人前保持美好形象，他們的戀情也不會低調到哪去，最好能拍出又美又甜蜜的情侶照，讓大家都來按讚。
戀情高調生肖：狗
屬狗的人在感情方面比較高調，只要有了喜歡的人，就恨不得讓全世界的人都知道，等到在一起後又開始瘋狂放閃，身邊人都會清楚知道他們的感情動向。
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