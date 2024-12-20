疼某顧家可以嫁！6大好男人面相…「台灣隊長」陳傑憲中一排

能嫁給一個顧家、疼愛自己的好老公，是不少女性心中理想的幸福婚姻，旺好運分享，從面相學來看，這6種男人面相特徵可都是必嫁的優質好對象！其中不少面相特徵都和「台灣隊長」陳傑憲對上了，果然是愛家好男人。

好男人面相一：印堂開闊

印堂的位置在兩個眉毛中間、山根的上處，印堂開闊且平正圓潤的人有智慧、有度量，擁有這種面相的男人在婚姻中很有責任心，且會包容老婆的一切，好與不好都接收。

好男人面相二：眼神深邃

若眼珠深邃、眼神澄澈的男人，通常幽默、聰明、事業心強，他們個性重情重義，對家人、朋友都很好，也很懂得疼愛老婆。

好男人面相三：顴骨飽滿

兩邊顴骨飽滿的男人，做事十分可靠，發生什麼狀況會馬上挺身而出，願意為老婆、家人赴湯蹈火，值得付託終生。

好男人面相四：嘴唇飽滿

上下唇肉飽滿、有彈性的男人，都充滿智慧與魅力，他們多數都很長情，發生問題也很冷靜，不喜歡吵架，對另一半很好。

好男人面相五：雙耳貼腦

耳朵是貼著腦袋長、沒有向外張開，從正面不太能看到耳朵全貌，雙耳貼腦的男人通常聰明過人，都有不錯的成就，加上耳朵有肉的話，對老婆更是體貼照顧。

好男人面相六：下巴寬闊

下巴寬闊、臉頰豐腴有肉的男人，多數都是愛家庭、愛老婆小孩的好男人，而且他們的財運與晚年運都很不錯，另一半自然也能受惠。

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