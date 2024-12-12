很會說！5星座搭直升機升官…雙魚裝乖、天秤人人好、第一名「什麼好聽說什麼」

阿諛逢迎，逢迎巴結，討好他人的心，用好聽的話，來掩蓋自己的實力不足，讓自己在職場官運亨通，雖然說這種馬屁精讓人反感，但卻往往能拿到好處。你身邊這種人嗎？清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享有五個星座天生馬屁精，職場上靠張嘴就能升遷。

Top 5 巨蟹座／抱團取暖 偶爾刷存在

溫和的巨蟹座，平時話不多，喜歡默默做事的一類人，其實很重視安全感，所以不會做出很另類或突兀的行為，在團體當中，比較算是不會被當敵人的星座。而在職場上，巨蟹座的敏銳度很高，知道該在什麼樣的環境，找到自己的立身之地，做什麼樣的行為，才能讓自己更安穩的存活著。找到一個對自己友善的同事，找一個不會讓自己陷入危險人際關係的主管，更是重要，因此常常有事沒事就露個臉，讓主管有機會提拔提拔。

Top 4 雙魚座／裝乖巧 話說到人心坎裡

心思細膩的雙魚，說話常常能說中別人的心，也會將自己的想法，經由包裝之後說出來，讓別人聽起來感到悅耳，不會有敵意。在職場上，雙魚座更是善用這些包裝，來取悅他人，讚美別人的行為，但對於討厭的人，則是很難與他相處，更別說是友善的表現了。但若是主管，就另當別論了，雖然不至於有心機，但畢竟是對主管說話，雙魚座還是能夠假裝很聽話很得上司的關愛。因此大部分都能在主管批准的升遷名單當中。

Top 3 射手座／笑話高手 和上級關係超好

射手座愛好自由，喜歡交朋友，加上人緣好，說話幽默搞笑，容易交到不少的朋友。心地善良，好相處，也是一大優點，因此很得人心，職場上的上司主管，都喜歡找這樣的幹部來身邊做事。而射手又是很好講話的人，所以通常可以跟上級處得很不錯，當然射手本身也是很聰明的角色，不會讓自己陷於不利的處境，大多會將說話的技巧，拿捏得很好。畢竟射手座會有這麼多好朋友，都是善於分析他人的心理，講出讓上級認同的話。

Top 2 天秤座／交際王 總是人人好

天秤座是十二星座中最善於交際的人。他們喜歡和平的場面，不喜歡勾心鬥角或是不和睦的關係，所以會喜歡說好的話，友善的話，讓大家都和平共處。在職場也會相對的友好，不論是對同事或主管，都是相當的好好同事，而這樣更是能引起主管的認同，有好康的都有機會給天秤座同仁。長久相處下來，天秤座會嚐到甜頭，知道誰才是能讓大家友好，因此基於回報或感恩，對上級說話的態度，會讓旁人認為好像天秤座是喜歡拍馬屁的人。

Top 1 雙子座／反應快 什麼好聽說什麼

雙子座是個腦筋轉很快的人，思考很靈活，懂得看人臉色，會把話說得很好聽，言能善道。而且天生就是兩種性格，反應極快，不管到哪裡，總是能帶來歡笑，因此不論在什麼地方，都不太會冷場。再加上從小看過很多形形色色的人，在無形當中，磨練出對話技巧，好的社交態度，所以面對職場的老鳥或主管，自然就能應對自如，不僅可以滿足主管的虛榮心，也能讓自己在工作上順順利利的好做事。

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