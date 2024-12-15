殺破狼週運勢／白羊容易獲得小確幸 2星座易有血光之災

殺破狼2024年12月16日～12月22日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入志業宮位，在職場的表現受到肯定，成為人們矚目的焦點。但由於太陽受到海王星影響，對於現在這份工作並沒有任何熱情與期許，會想嘗試開發其他的副業。

遠行運方面，在遠行宮位的水星結束逆行狀態，延遲出發行程會獲得補償性的服務，像是交通票券與住宿升等的禮遇，或是能參加某些祭典、活動，獲得一些小確幸。

本週須注意的部分

感情運方面，火星在戀愛宮位逆行，持續受到冥王星影響，陷入一段三角關係中，即便你不願意奉陪，對方也死纏著不想放手。某些白羊座感覺戀愛對象控制欲極強，或許是自己交友的態度讓對方感到不安了。

人際關係方面，金星、冥王星齊聚人際關係宮位，冥王星受到火星影響，當心某些人的接近別有目的，贈送許多好東西，可能是希望你購買保險、投資，或加入直銷，若是不買帳，對方還會見笑轉生氣。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，水星在財務宮位結束逆行，分期付款的帳單獲得清償，感覺無債一身輕。有投資習慣的金牛座，投資標的止跌回升，長線可期，帳面的價值逐漸回到當初購買的價位。

本週須注意的部分

遠行運方面，進入遠行宮位的太陽受到在人際關係宮位的海王星影響，出遠門時當心被當地人詐騙，購買了價錢昂貴卻沒有實質價值的東西。某些在外經商的金牛座需注意當地合夥人會坑你許多資產，一些投資下去的錢有去無回。

工作運方面，金星與冥王星齊聚志業宮位，會承接一個光鮮亮麗的案件，有機會與名人合作，但由於同在志業宮位的冥王星受到火星影響，實際接觸對方後，會覺得這些人很輕浮，不值得信賴。

感情運方面，在慾望宮位的水星結束逆行，突然意識到與前任在肉體關係上藕斷絲連，關係不太健康，會下定決心了結這段情感，才不至於最後再度受到傷害。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的水星結束逆行，與前情人復合與否，會在本週作出抉擇，某些雙子座恢復理性，不再吃回頭草。不過也會有一些雙子座最後與前情人終成眷屬，有走入婚姻的打算。

本週須注意的部分

金錢運方面，太陽進入財務宮位，受到海王星影響，有許多被動性質的收益入帳，花錢較為浪費，常常買些沒用的小廢物，多賺的資金完全沒有存下來。有投資習慣的雙子座，誤信小道消息，套牢在高點。

工作運方面，在志業宮位的土星與海王星相位皆不良，職場充滿著霸凌與謊言，已經受不了在這樣的環境中當奴隸，會開始亂投履歷，尋求理想的新環境與待遇，但會發現所有的經營者都是慣老闆。

交通運方面，在交通宮位退行的火星相位不良，出門盡量少駕車，容易發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，即便是走路或搭乘大眾運輸工具時也要當心遇到冒失的司機，造成受傷。這段時間請特別注意交通安全。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與在海外宮位的海王星相位良好，有很多機會與來自異國的人士交流，會交到來自不同國度的新朋友。某些巨蟹座的老朋友從遠方回來拜訪，多年不見，會有許多話想與對方說。

感情運方面，太陽進入感情宮位，與曖昧對象的關係明朗化，終於與對方正式交往。已經有穩定關係的巨蟹座，會想一起出遠門旅行，但是兩人的興趣不一樣，需要好好協商。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星與冥王星齊聚在財務宮位，同時冥王星與火星呈現對分相，購物時會買到昂貴卻不好用的東西，又不能退換貨，一筆錢白白地被浪費了。有投資習慣的巨蟹座，過度迷信某些標的，反而套牢在高點，無法贖回。

工作運方面，水星在工作宮位結束退行，受到在海外宮位的土星影響，許多問題修正完畢，目前正在收拾殘局，需要常常加班。某些巨蟹座則是與海外的客戶有語言上的障礙，許多事務進展緩慢。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的水星結束逆行，與前任的恩怨就此平息，雙方願意重修舊好，決定復合。感情穩定的獅子座，重溫兩人的回憶，會更加珍惜得來不易的情感關係。

工作運方面，太陽進入工作宮位，同時在志業宮位的天王星相位良好，危機處理能力得宜，在職場上成為受人矚目的人物。某些獅子座在副業方面經營得宜，轉為本業經營。

本週須注意的部分

健康運方面，火星在命宮退行，痼疾在此時復發，常常需要跑醫院治療。這段時間依然要注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，需特別注意人身安全。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星持續受到財務宮位的土星影響，和曾經幫助過自己的人翻臉，一時的氣憤，反而造成自身的麻煩，最好思考一下現在的處境，不要隨便和人交惡。

處女座：

整體運勢

遠行運佳，在遠行宮位的天王星相位良好，會隨性地決定一個旅遊行程，快閃到某個城市。除了去朝聖有名的景點，或是參加特殊的活動之外，還能發現有趣的私房景點。

家宅運方面，水星在家宅宮位結束逆行，會購置新的大型家電，並將生活環境重新整頓完成，心情也跟著清爽起來。某些處女座與親人言歸於好，家庭氣氛恢復和諧。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星受到夥伴宮位的土星影響，同時在工作宮位的冥王星受到火星影響，不斷收拾合作夥伴的爛攤子，這些額外的工作被當成理所當然，容易有丟下辭呈一走了之的衝動。

健康運方面，金星與冥王星齊聚在健康宮位，當心著涼感冒或病毒感染，造成喉嚨發炎、失聲。泌尿系統不良，需多攝取水分。火星在精神宮位肆虐，精神上常感到焦慮，睡眠品質不佳，需特別注意身心靈的平衡與健康。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，善用信用卡點數或是任何身份的優勢，可購買到物超所值的東西。有投資習慣的天秤座，短線操作得宜，積少成多，會發現自己存了一筆為數不少的資產。

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，會開始著手整頓居家環境，將不需要的東西斷捨離，生活因此變得清爽。某些天秤座與家人會計劃一起旅行，共享天倫之樂，創造愉悅的回憶。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到在人際關係宮位的火星影響，目前對於喜歡的對象佔有慾較強，當喜歡的人有聚會邀約時，會想跟著一起去參與，使得對方有些為難。

工作運方面，在工作宮位的海王星與土星相位皆不良，職場上有些關於自己的流言蜚語，並非真實，卻被波及到，會十分生氣，想揪出散播者是誰。某些天秤座和週遭的人溝通不良，覺得職場不太友善。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的水星結束逆行狀態，被虧欠的資金終於入帳，經濟狀況較為餘裕。在財務宮位的木星受到土星影響，投資標的指數上揚，須見好就收，不要太過貪心，以免又被套牢。

旅遊運方面，太陽進入旅遊宮位，此時會到嚮往的地區旅遊，去許多知名景點朝聖打卡，心情感到特別愉悅。某些天蠍座嘗試獨自一人自助旅行，突然感覺很自由，開始迷上這種華麗的冒險。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位逆行的火星持續受到冥王星影響，與上司處不好，工作量多，壓力很大，效率也越來越差，很需要休長假在家耍廢。某些天蠍座則是工作與家庭難以兼顧，每天都很疲累。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的土星與海王星相位皆不良，會花很多錢在戀愛對象身上，甚至需要養對方，經濟狀況入不敷出。感情穩定的天蠍座，很想懷孕生子，不惜花許多醫療費用在人工受孕上。

射手座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，目前的工作需要高度的機動性，常常需要出差，或是跑外務，在各地遊走，感覺十分自由。某些射手座常常要解決突發狀況，危機處理能力良好，深受同事與上司倚重。

金錢運方面，太陽進入金錢宮位，薪資可獲得微調，或是年終能領到比過去多的獎金。然而太陽受到家宅宮位的海王星影響，居住空間會需要換新一些家電或傢俱，賺到的錢總是左手進、右手出。

本週須注意的部分

交通運方面，金星與冥王星在交通宮位行進，冥王星持續受到火星影響，會想購買新的交通工具，不過一上路可能就容遇到冒失鬼刮傷或碰撞。外出時當心發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，這段時間需特別注意交通安全。

家宅運方面，在家宅宮位的土星與海王星相位皆不良，親人可能誤入詐騙或斂財團體的陷阱，不管怎麼規勸都沒用。某些射手座則是需要長時間照顧某個家人，覺得自己快得憂鬱症了。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛、子女宮位的天王星相位良好，雖然陷入不被週遭的人所接受的戀情中，但其實每天的生活倒是充滿樂趣。某些摩羯座則是不知不覺被浪浪收編，每天都要到固定的地方放飯，讓毛孩們飽餐一頓。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星在財務宮位退行，受到在金錢宮位的冥王星影響，碰上無妄之災，需要賠償大量的金錢才能了事。有投資習慣的摩羯座，投資標的一直下跌，套牢在高點。

工作運方面，在工作宮位的木星受到在溝通宮位的土星影響，職場環境充滿高壓力，稍微不注意就會被人說閒話，某些摩羯座與上司溝通不良，覺得這些主管能力很差，每天都感到很心煩。

健康運方面，火星在疾厄宮位退行，舊疾不斷復發，身體狀況不適。這段時間需特別注意刀火燙傷見血光，受到意外傷害的機率較高，火氣較大，除了嘴破、長痘痘之外，某些器官可能嚴重發炎。這段時間需特別當心人身安全。

水瓶座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係的水星結束逆行狀態，與過去帶有誤會或糾紛的朋友握手言和，不再因為過去的小事計較。某些水瓶座則是和學生時代的同學集結為一個社群，彼此在網路上分享近況。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位良好，會斷捨離一些不需要的雜物，過著極簡生活，覺得負擔減少許多，生活也感到十分清爽。某些水瓶座常常需要到外地過夜，每天住不同的飯店，感受特別的驚喜。

本週須注意的部分

感情運方面，冥王星與金星齊聚命宮，冥王星受到火星影響，與情感對象因為某個心結無法解開，經常為此吵鬧不休，每天情緒都很不好。某些水瓶座最近桃花太多，引發另一半大吃飛醋。

金錢運方面，土星與海王星齊聚金錢宮位，相位皆不良，會發現自己參與的某些團體在騙錢、斂財，要你負債買一些沒用的東西。某些水瓶座目前沒有收入，會覺得生活經濟上捉襟見肘。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，在團體中鶴立雞群，成為大家的領導者。某些雙魚座會加入一個愉快的團體，每個人都很好相處，可以在群體的力量中獲得療癒。

學習運方面，在學習宮位的天王星相位良好，會想學習一些前衛的知識或技能，並遇到優秀的指導者，讓你很快就茅塞頓開。還是學生的雙魚座，考試猜題十分準確，成績會十分優異。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到冥王星影響，工作量暴增，職場生態十分高壓，常常被霸凌，覺得身心俱疲，需要尋求一個療傷的地方，遠離工作領域的是是非非。

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到土星影響，家中需要一筆資金修繕，但目前經濟狀況捉襟見肘，某些雙魚座想購置新居，但貸款十分沈重，會擠壓到生活費用，必須省吃儉用過日子。

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