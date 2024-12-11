美女才吃得開？簡少年分享神奇改運密技：「扮醜」竟比扮美有用？

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時報出版／ 文‧簡少年
圖為戴眼鏡遮蓋美貌示意圖。圖/ingimage
圖為戴眼鏡遮蓋美貌示意圖。圖/ingimage

你是否認為自己是能夠客觀看待事物的人？簡少年，新創科技圈的國師，也是專業命理看相風水師，於其新書《業力大腦》中分享了對「客觀」的深刻見解。我們經常聽到別人勸說「看事情要客觀一些」，但客觀究竟有何重要之處呢？簡少年指出，實際上，客觀的態度確實能為我們帶來更多幸福，這不是空泛的說法，而是有其科學根據。

德國經濟學家阿曼．法爾克（Armin Falk）以嫉妒為主題進行的一項實驗，提供了有力的證據來解釋客觀的重要性。簡少年結合了這些實驗結果與命理觀點，認為客觀不僅是面對現實的最佳態度，也是幸福感的關鍵要素。他希望透過這些分享，能夠讓更多人理解到，客觀看待人生的事件，可以帶來更深的平和與幸福感。

嫉妒實驗：攻擊他人能被合理化嗎

在探討嫉妒的情緒方面，簡少年引用了阿曼．法爾克的一個相當原始且發人深省的實驗。實驗設計中，法爾克邀請了兩位女性參加，並在她們各自面前擺放兩個按鈕，一個是電擊按鈕，另一個是不電按鈕。

實驗的機制相當簡單：當其中一位女性按下電擊按鈕時，另一位會受到一記電擊。這電擊雖然不致命，也不會對健康造成長期影響，但按下電擊按鈕的女性會得到10美元的獎勵。相對的，若選擇按下不電按鈕，則不會給對方帶來任何傷害，但同樣也無法獲得那10美元。

這項實驗的殘酷之處在於，參與者面對一個完全陌生的人，卻必須決定是否為了僅僅10美元而給予對方電擊。而在此過程中，嫉妒情緒的影響則來自三位男性對兩位女性外貌的評價。

根據實驗結果顯示，男性對女性外貌的評價深深影響了她們是否選擇電擊對方的機率。當三位男性認為「兩位女性的外貌相近」時，選擇電擊另一位女性的機率是29.6%。換句話說，在這種情況下，100人中約有29.6人會因10美元而對另一位女性進行電擊。

然而，若三位男性認為「另一位女性比這位女性好看」，選擇電擊對方的機率便超過了70%。也就是說，10人中有7人會在此情境下選擇電擊另一位女性。這樣的結果揭示了嫉妒如何在金錢和外貌評價的驅使下，驅動人們做出帶有攻擊性的決策。

紅顏薄命令人嫉妒，調整外貌能改善運勢

這項實驗揭示了一個有趣的現象：人們傾向於合理化自己的不道德行為，尤其當他們假設對方具有某些負面特質時，例如傲慢或素行不良。研究指出，當一個人發現同性競爭對手更受異性青睞時，會找藉口來合理化對對方的傷害行為，這正是嫉妒所引發的心理狀態。

事實上，對方是否真的有這些缺點並不重要，因為彼此並不相識，外貌也無從判定對方是否傲慢或存在其他缺陷。當人們內心合理化對他人不友善的行為時，便會滋生不道德的念頭，這是一種有害的心態。簡少年提醒，在現實生活中，如果莫名其妙地攻擊或傷害他人，這不正是小人之舉嗎？對方或許與自己毫無怨恨，只是因為外貌出眾，或是與其他男性同學、同事關係較好，但當攻擊發生時，這種行為只會帶來負面效應，加劇雙方之間的敵意，讓自身的生活更加不幸福、不快樂。

事實上，對方的外貌或其他特質與個人無關，即使不喜歡某人，也不代表這樣的情緒能帶來任何好處。因此，簡少年建議大家客觀地檢視自己的情緒，認識到對他人產生敵意或不滿往往毫無道理，僅僅因為對方在某些方面比自己更具魅力或更受歡迎，但這並不意味著對方有任何過錯。

(本文摘錄自《業力大腦》，時報出版，未經同意禁止轉載。)
(本文摘錄自《業力大腦》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

面相角度看，這也能解釋為什麼古人常說「紅顏薄命」──外貌出眾的人往往面臨更多挑戰，美貌並不能保證幸福或成功。當一個人外貌太過出眾時，容易無意中引發他人的嫉妒，而這些嫉妒往往轉化為捏造的缺點，因為沒有人願意承認自己是壞人，只能編造理由來合理化內心的怨恨與嫉妒，讓自己感覺站在正義的一方。

簡少年指出，許多朋友常問他：「該如何改善明年的運勢？怎麼打扮才能幫助運勢更好？」他總是建議：「最好不要打扮得太過出眾。」如果目前因外貌出眾而運氣不佳，他建議可以做一些外型調整，例如戴圓形眼鏡使眼睛顯得較小、讓臉型看起來更圓，這樣可以降低威脅感，減少引起同性嫉妒的機會，讓生活更加順利。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

(本文摘錄自《業力大腦》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

簡少年 面相

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