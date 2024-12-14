出門見壞兆頭真的會衰嗎？簡少年教靠大腦甩開「帶賽」情緒

根據科學的觀點，幸運物確實是有效的。它們與人類大腦的記憶聯結，形成一種使人感覺幸運的方式。那麼，反過來想，有幸運物，是否也存在所謂的不幸物呢？新創科技圈的國師，專業命理看相風水師簡少年，在其新書《業力大腦》中闡述了這一觀點。他提到，在介紹風水時，經常會有學生問他：「老師，我現在居住的地方風水不好，應該搬家嗎？」或是「我這個打扮會不會讓我倒楣？」等類似的問題。

簡少年進一步解釋道，不幸物與幸運物有著相似的機制。他指出，若人們生活在一個感到不順的環境中，自然會承受巨大的壓力。這種現象可以類比俄羅斯生理學家伊凡．巴夫洛夫（Ivan Pavlov）在古典制約實驗中的發現。巴夫洛夫研究狗的消化系統時，發現狗從最初在食物入口時流口水，到後來只需看到食物盤子或聽到人的腳步聲便開始流口水。進一步的實驗中，他每次餵食狗時伴隨鈴聲，隨著時間推移，即便只有鈴聲而沒有食物，狗也會開始流口水。這種現象被稱為「制約反應」，而鈴聲則是「制約刺激」。

同樣地，當人感受到威脅時，壓力反應便會被觸發。這就是不幸物產生效果的原理之一。簡少年提到，如果看到不吉利的兆頭，例如黑貓或烏鴉飛過，人們往往會覺得這一天不太順利。或者經過某些陰暗之地後，人們可能會假設隨後的情況也不會太好。

這些負面假設若伴隨著不幸的事件，可能使某些物品被視為不幸物。簡少年舉例說，如果某人佩戴了一個手環，恰好發生了一些不好的事情，這個手環就可能成為不幸的象徵。大腦會記住佩戴手環時的不適感，從而加深對這個物品的負面印象，進一步陷入惡性循環，感覺虛弱、不舒服甚至沮喪。

刻板印象難以避免，環境記憶影響判斷

是否只要將某個與記憶相關的物品，像手環一樣取下，就能打破這個記憶的聯繫，讓人在面對某些情況時不再如此敏感呢？在日常生活中，人們經常會覺得某些事情不值得過度生氣或小題大做，卻又往往難以控制自己的情緒。這是否意味著我們能夠單純就事論事呢？

事實上，這樣的客觀評價是非常困難的。簡少年指出，原因在於每件事都與人有關，而每個人都有過去。人們對他人的刻板印象和過往評價，構成了現在的印象，因此很難客觀地評價另一個人，除非雙方完全不熟悉。然而，即使完全不熟悉，也容易基於第一印象產生主觀偏見。

簡少年還提供了一個假設實驗來說明這一點：「一對父子在駕車時發生了嚴重的車禍，父親當場身亡，兒子則被緊急送往醫院。當外科醫生看到這個孩子時，驚訝地說：我不能動這場手術，因為他是我的兒子。」大多數人在聽到這段故事時，直覺地認為這位醫生是男性。然而，這並不是因為缺乏性別平等的意識，而是因為我們在日常生活中已經習慣了某種角色設定，常見的場景、電影影集都強化了這樣的刻板印象。

這個故事表面上看來似乎有些矛盾：父親在車禍中已經去世，那麼醫生又如何能是孩子的父親呢？事實上，這裡忽略了另一種可能性——這位醫生其實是男孩的母親。簡少年解釋，這種矛盾感源於刻板印象對人們思維的影響，即使人們下意識感受到故事中的邏輯問題，腦海中還是會因為既有的印象而產生錯誤推論，這也反映出人在看待事物時，往往受到環境、記憶和情境的影響，難以做到完全客觀。

因此，簡少年強調，如果一個人身處於不幸的場景或環境中，或是與某人溝通時感到不幸，那麼當下的焦慮和緊張感會深深刻在記憶中。未來一旦相似的情景再現，肌肉就會不自覺地緊繃，大腦會自動警示這是一段負面的記憶，即將重現和體驗負面的情境，這使得人在面對這樣的情況時很難保持冷靜。簡少年建議，當人們感到非常不幸時，應盡量把那些與不幸相關的物品收起來，或者讓它們遠離視線範圍，以此來減弱不良記憶對情緒的影響。

清理心情轉動手環，混合場景提升幸運

當人們面臨困境或情緒低落時，若每天重複相同的情境，便很容易陷入惡性循環。當前的場景讓情緒低落，而這些情緒又被記憶深深烙印，每次重複時，只會令情緒更加沮喪。因此，打掃家裡、整理物品或出國旅行放鬆心情，都是透過改變記憶來改善情緒的有效方法。

既然記憶對情緒和表現有如此深遠的影響，那麼如何利用記憶的力量使自己在生活中變得更加幸運呢？簡少年認為，關鍵在於「混合不同的場景」。例如，每當遇到好事時，可以戴上幸運手環，並在下一次好事發生時轉動手環一次。透過這樣的行為，你能讓自己記住每次幸運的時刻都伴隨著轉動手環的動作，而這個動作必須在不同場景中重複進行。

簡少年進一步解釋說，假如你只有在讀書考試時轉動幸運手環，而在打籃球時不轉，這樣幸運手環就無法幫助你在打籃球時有更好的表現，因為成功的記憶與感受是建立在讀書的情境中。因此，他建議在不同的情境中轉動手環，例如，在讀書時轉動手環，打籃球投進時也轉動手環；若投籃失敗時則不轉，甚至可以做一個平常從不做的行為，如此一來，當不做這個行為時，負面回饋便不會產生。

(本文摘錄自《業力大腦》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

此外，簡少年強調，不要在投籃未進時發出「哎呀」的聲音，因為下次沒投進時你會再次發出相同聲音，這樣的負面反應會形成循環。因此，他建議在做對的事情時，給自己一個正向的獎勵，例如轉一下手環。假如今天的約會非常成功，與對方相談甚歡，就可以轉一下手環，以此加強幸運動作在生活各方面的影響。

簡少年總結說，下一次當面臨一個希望幸運的場景時，例如考試或打籃球，轉動手環並對自己說今天會是美好的一天，這種心態會增強信心，讓大腦和整體狀態更為良好，幫助你在關鍵時刻發揮出平時練習的最佳表現，展現出充分準備的狀態。

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(本文摘錄自《業力大腦》，時報出版，未經同意禁止轉載。)