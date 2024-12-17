為何拜了月老…卻還愛不對人？「人間7種姻緣類型」一次看

關於月老開示的七種姻緣類型，首先第一種是「個人意願」類型的姻緣。

月老說，人只要想要改變生活、想要迎接新的生活，就會展開一個新的世界。所以如果正好有適合的兩個人都想要進入新的生命狀態，這兩個人就會被排進系統裡，透過電腦把他們配對出來，再交給月老蓋章批准，接著祂就會安排相遇的情節。

所以，任何人其實都可以隨著意願創造出新的感情事件，這件事本身沒有什麼限制。一個人可以選擇什麼感情都不要，也可以選擇要有很多感情，只要電腦能配對的出來，而且在月老的能力許可內，那就能辦到。

一般人去廟裡拜月老求到的就是這一種，而且月老大力推薦拜拜很有效，因為祂還是比較喜歡用正規的方式來做事。

月老又說明，姻緣對應到一個人的內在狀態，以及內在的開啟程度，各式各樣的感情關係就是在檢驗人處理感情的能耐，以及他們願意接受的挑戰。

月老這樣形容：人一生的感情，就好像去上地球村（對，祂真的說地球村），你可以選擇上一堂課就好，也可以選擇上很多堂課。有些人不喜歡太多的感情關係，但當然也有很多人喜歡複雜而繽紛的感情世界。

無論如何，這些選擇都反映了一個人的內在狀態，以及他個人的想望。

月老的角色就是幫忙看一下大家遞交的申請書，祂覺得可行就幫你打個勾，然後再去設計相遇的橋段。

接著，第二種是「服務者結合」。這種情況是，伴侶雙方對世界都有某種奉獻服務的使命，那麼神明就乾脆把這兩個人組成一隊，讓他們互相協助，把服務的效果最大化。

在現實中常見的實現方式，就是夫妻或伴侶從事同樣的工作，比如說在同一家公司或是同一個行業，而且雙方會維持一種在工作、生活和情感上都很緊密的關係。

我舉手發問，這種姻緣，就像是總統和總統夫人那樣的關係嗎？

月老回答我說，沒有那麼大啦，通常就是一個公司或小店的老闆跟老闆娘，或者夫妻都是神職人員那樣。既然兩人都有服務的願，那就這樣安排，讓他們可以交流資源，在日常生活上又能互相照顧。這麼一來，他們想做的事情就能運作得更順暢。

第三種是「累世祈願」類型。這種屬於因緣相逢，是菩薩安排的實現。

比如說，你真的很希望跟某個人在一起，所以上輩子許下這樣一個願，那麼這輩子菩薩就圓你的夢，讓你們有機會一起經驗一些事，也藉由這個過程讓你的祈願做個完結。

這一類的姻緣通常比較短暫，可能會是在相對較短的一段時間內的能量交流，很快又分道揚鑣。

時間之所以短暫，是因為一旦時間長了，人就要開始做功課了；但這種姻緣不是一種功課，而是你之前種下的祈願種子在現世開出的一朵花，是一種「收成」。

雖然短暫，但這種類型通常是相當美好的情感（或甚至肉體）關係，分開後，彼此對這段感情也不會有什麼罣礙或想念，只會覺得是一段美好的人生體驗。

第四種是「系統預設值」類型，也就是在個人出廠的「資料表」上面，一開始就被填好了某個人的名字。

這種類型到底是誰安排的，月老說沒人知道。而且不只月老不知道，祂說整間廟裡的所有神明，就連菩蕯都不知道。對月老來說，這種就是無法變動的設定，想改也沒辦法改。

聽起來很浪漫，好像緣定三生，但是這種姻緣跟現實生活中是否幸福美滿其實並無關聯，只代表這兩個人是註定的，事情一定會發生，但是在一起之後過得怎樣，就完全是另一回事了。關係會維持多久，也沒有保證。

這一種姻緣的結果，有很幸福的，但也有互相毀滅的，當然也有跟其他人狀況差不多的。

再來是第五種和第六種是「因果關係」類型，這兩種概念基本上一樣，所以一起講。

這兩種是姻緣裡的最大宗，是神明在安排時的首要選項，簡單來說，就是把具有因果關係的兩個人湊在一起。由於每個人累世以來，都跟數不盡的人有各種因果，所以不怕找不到人選，對神明來說不太會出錯，是輕鬆愉快的工作。

但是因為配對出來的兩個人之間存在因果，所以這兩種姻緣都是功課型，兩個人會互相成為對方的難題。讓這樣的兩個人再次接觸，就有機會透過彼此學習自己的人生功課。

那第五種和第六種的差別在哪呢？差別在於當事人的意願，但我覺得這只是定義問題。

如果現在是其中一方去求姻緣，月老主動幫你從因果關聯人物中選出一個來跟你搭配，那就是第五種姻緣；如果有因果關係的兩個人正好都在差不多的時候求姻緣，那月老就順水推舟把你們湊成一對（反正你們本來就是因緣人），這就是第六種。

第五、六這兩類的重點在於「功課」。

換句話說，可能兩個人在關係的過程中都會有些痛苦，但痛苦正是重點，畢竟不經歷痛苦就學不到功課了。

聽起來很像婚姻，也的確是這樣，大多數人的婚姻都屬於這兩種狀況，相愛相殺，但也互相成就。

更明確來說，表面上雖然是相愛相殺，但背後的目的終究是為了互相成就對方的功課（不過參與者通常沒有意識到這一點）。

這兩種姻緣通常會有一種常見的結果，就是當雙方都完成功課之後，他們就可以決定接下來的感情狀態，可能選擇終老，但當然也可能選擇分開。

不過，因為這時功課已經完成，就算分開，也通常是很平靜的。如果兩個人分開時可以是這種狀態，那就表示他們所學有成，值得恭喜。

第七種是「貓的報恩」（欸不是）。這一種是為了報恩才出現的，比如說，一方在過去世曾經受過某種恩惠，那在這一世就以成為對方伴侶的方式來回報。

但是月老補充說明，隨著時代變遷，這個類型的姻緣愈來愈少了。因為用一輩子的時間來報恩，有點不符合比例原則，神明開始覺得這樣操作太過頭了（我忍不住想像祂們有一個業務檢討會議，這一題被拿出來投影在白板上討論）。 《月老營業中1：靈魂功課》。圖／三采文化提供

月老又說，現代的報恩需求通常都改用別的方式實現，像是朋友、親子、事業上的貴人等等，也有可能是寵物。

總之，報個恩就以身相許，也許真的是太累人了。

月老說明了人世間姻緣的類型，祂會把符合特定類型的人湊對，安排相遇的情節，但遇見之後的故事仍然要看雙方的造化。月老向我表達了好幾次，祂並不能安排整個故事的發展—一段愛情故事，其實是月老和故事主角雙方的「共同創作」。

以譬喻來說，月老的工作就好像是在撰寫一篇愛情故事的開頭，而後面的發展得由主角自行決定。

(本文摘錄自《月老營業中1：靈魂功課》，三采文化，未經同意禁止轉載。)