2025全年運勢(下)／牛雞犯小人、馬健康隱憂、這生肖要「聽媽媽的話」

2025年很快要到了，命理師湯鎮瑋老師分享影片「2025年度，十二生肖運勢大解析，鼠、牛、龍、馬、猴、雞、狗要注意！」，這裡指的2025年生肖運程是指從2月3日夜間10點12分「立春」節氣開始進入蛇年，而一直到「冬至」就換轉新運。

▍鼠／容易破財 女性長輩是貴人

2025鼠有小耗星，要注意錢財花費，鼠有很多賺錢的想法和慾望，雖然有賺到錢，但是也會花得多，可能左進右出、亂買東西，或是物品壞掉、遺失、需要修繕或買新的，或家裡遭竊，鼠有種過路財神的感覺。建議出門在外，也要多留意隨身財物。

2025鼠有月德星，代表女性長輩是貴人，可能是媽媽或女主管，要靜下心多聽她們的建議，可能會有好發展。2025鼠不要去磁場複雜的場所，會造成氣運低落，尤其很累、狀況不好的時候，更要少去這些地方，容易沾染晦氣。

▍牛／人紅招忌 當心有官非

2025牛走三合年，會有貴人出現，當機會來時，牛更要注意自己的態度，不要驕傲，要低調謙虛忍讓。牛如果氣焰過高，可能會犯小人被陷害。建議牛拿到好處或功勞，都要歸功給團隊，不要驕傲，不要炫富，不要太高調，當心人紅遭忌。牛要謙虛低調，多結善緣，2025事業就會比較沒有障礙，也能賺到錢。

2025有些牛會驛動，甚至可能會轉換跑道，可能會遇到公司或居家的搬動，可能公司搬家，或自己搬家，或是居住環境附近會施工，如果風水方位有沖到，牛會容易生病破財，可以放九宮八卦鏡擋一下。2025牛要注意官非，簽約合作之前都要看清楚，魔鬼藏在細節裡。

▍龍／別和親友有借貸合夥關係

走過2024，2025對龍來說，是豐收的一年。2025龍的女性會覺得多勞少獲，男性則是飛龍在天，運勢非常好。龍2025是以名帶利，要先累積口碑，就能大放異彩。男性可以多多衝刺工作，女性則會覺得工作很辛苦，又總差臨門一腳，女性比較勞碌，也要多注意健康。。

建議女性可以多注重家人間的相處，多花時間在家人、父母、小孩身上，也比較容易得到助緣。2025女性若能結婚生子，或是多參加別人喜事，例如婚禮、滿月禮，都可以對運勢有加分。

2025龍有劫財星入座，出門在外旅遊要小心遺失財物，也避免與親友有財務合作或借貸關係，如果非做不可，一定要白紙黑字簽合約寫清楚，2025龍很容易因為合夥關係、借貸往來，和親友反目成仇。

▍馬／健康隱憂 要廣結善緣

2025馬要注意健康運，病符星入座，可能生病，無論舊疾復發、或是壓力太大而生病都很有可能發生。2024下半年，有些馬已經開始有健康問題浮現，馬有很多想法，但是行動力有點弱，建議不如放緩腳步，回歸現實，先看眼前，不要多想，反而讓自己有壓力。

2025馬貴人星入座，可以多廣結善緣，但是「關關難過關關過」。建議馬做人處事不要太現實，種下善緣，之後會有好結果。2025是馬積蓄能量的一年，但要到下半年或是後年才會看到成果。

▍猴／恐惹口舌是非 要廣結善緣

2025猴是六合年，有天德星、福德星，代表猴福星高照，建議要多累積福德，廣結善緣，會轉為現世福報。猴不要心存僥倖不做壞事，只要有廣結善緣，2025就會是如沐春風，很多機會的一年。

猴容易惹口舌是非，建議少八卦，別管閒事，免得惹禍上身。猴通常吃軟不吃硬，也很容易被激怒，容易有口舌是非。2025猴很適合結婚生子戀愛，可以多爭取開創。

▍雞／注意血光災 容易犯小人

2025雞也是三合年，適合去斜槓或學習第二專長，可以多學習新的工具，讓自己有更多發展。雞人紅是非多，建議也要特別低調，將功勞分享別人，免得犯小人，會在背後指指點點。

雞2025要注意陷阱，可能看到有些機會，或是雞本身有貪念，不夠潔身自愛，可能就會有不好的事情發生。雞一定要堅守正道，否則容易出事。雞有白虎星，要注意血光災、車關，長輩也要注意爬高爬低，可能跌倒。

雞2025容易有變動，可能居家或公司有裝修或搬遷，或是附近有動土，如果風水方位有沖到煞方，也會影響雞運是，可以放九宮八卦鏡擋一下。

▍狗／有桃花有正財 但易樂極生悲

2025狗終於有開運的感覺了，紫微龍德星入座，離開太歲年衝擊，狗是金蟬脫殼的一年，在經濟上、家庭上都有新定位，可以說是重整生活的一年，也看到曙光。

2025狗有貴人運，工作也有新機會，不一定會賺大錢，但是工作上有進步，也有正財出現。狗相對覺得心靈穩定，想要安定的話，狗2025有正桃花，很適合結婚，也有機會遇到正緣。

狗2025有暴敗星，運勢可能大起大落，但要當心樂極生悲，總之遇到好事平常心，壞的也不要在意，不要過嗨。

2025狗有很多想做的事，可能機會很多，但要轉念只做能力所及的事情，不要每樣都沾一下。建議狗做事要重質不重量，。

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