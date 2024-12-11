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懶人包／13號星期五代表不幸？揭秘「Friday the 13th」的傳說由來

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示意圖／ingimage
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ChatGPT
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在西方國家中，數字13有相當不吉利的含義，據統計，有10%的美國人對數字13感到恐懼，更衍伸出專業名稱「十三號星期五恐懼症」（paraskevidekatriaphobia），這天不僅飛機票價格下跌，還會有驚人的經濟損失，人們會焦慮地等待糟糕的事情突然發生，因此會在這天盡量避開重要會議，不過在東方國家裡，13卻是個幸運數字，快一起來探討這些解釋的發源吧！

五個數字13不吉利的傳說與歷史

數字13在西方文化中一直以來都被視為不吉利數字，這樣的負面形象起源於宗教、神話、歷史和民間傳說的交織，並且至今仍在流行文化和日常生活中延續，像是避免13號樓層、恐懼星期五的13號等現象。

pixabay
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一、最後的晚餐

《聖經》中記載，在耶穌最後的晚餐中，有13位參與者，其中一位背叛耶穌的猶大就是第13位座上賓，因此13被認為與背叛、不幸和死亡相關。

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示意圖／ChatGPT

二、洛基與巴德爾的宴會

在北歐神話中，12位神明參加了一場盛宴，洛基（混亂之神）作為第13位未被邀請的神突然出現，而他的出現導致巴德爾（光明之神）死亡，這場悲劇引發了對13的不吉利聯想。

三、中世紀的女巫團體

中世紀的傳說認為女巫的集會（Coven）通常有13名成員，這進一步加強了13與魔法和邪惡力量的連結。

四、月亮週期

一年中有時會出現13個滿月，這被認為會帶來混亂，因為它打破了12個月的規律。

五、塔羅牌中的「死亡」

在塔羅牌中，13號牌是「死亡」，雖然它也象徵著轉變和新開始，但負面的聯想更為強烈。

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示意圖／ChatGPT

六、聖殿騎士團的崩潰

1307年的星期五（10月13日），法國國王腓力四世下令逮捕聖殿騎士團成員，並導致騎士團的毀滅，這一天因此被視為不幸的起源之一。

重大悲劇都於「Friday the 13th」這天發生

翻攝X／@GossipRoomOff
翻攝X／@GossipRoomOff

西方人對於數字13的恐懼大多是受到宗教影響，也連帶人們對於星期五產生負面觀感，基督徒相信星期五代表不幸是因為耶穌在這一天殉道，這種迷信在20世紀被進一步加強，英國劇作家格林（Robert Greene）定義「星期五臉」（Friday-face）為「沮喪或痛苦的悲傷表情」，而許多悲劇也都巧合地發生於13號、星期五，像是1939年1月13日澳洲森林火災、1989年10月13日美股崩盤，以及2015年11月13日巴黎襲擊案等事件。

黑五演變至今成「黑五購物節」

pexels

不過從1950年代起，美國商家開始在感恩節的隔天舉辦聖誕節檔期促銷活動，美國網路平台shop.org率先在2005年將這天定為購物節日，其他商家也紛紛跟進在這天一起推出折扣，爾後更盛行至其他國家，逐漸成為了全球性的「黑五購物節」。

另一方面，在東方文化中，佛教裡的13卻代表著大吉數，佛教傳入中國宗派為十三宗，代表功德圓滿：如布達拉宮13層、天寧佛塔13層等，在生肖、月份中，13是新一輪的開始，萬象更新。

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