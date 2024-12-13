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桃花運一直都在！冬天能開啟甜蜜戀情的4大生肖

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／pakutaso
圖／pakutaso

問世間情為何物，直教人生死相許，在感情的世界裡，有人甜甜蜜蜜，有人孤孤單單，在十二生肖中，有幾位從冬天時節起，桃花運不斷上揚，有機會開啟一場冬季戀歌，墜入你儂我儂的情網之中。

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第四名：豬

精力旺盛的豬寶寶，雖然有時候相當慵懶，但對於自己有興趣的事物，卻是熱情蓬勃，能夠不遺餘力地去追逐，他們浪漫又很容易動情，能夠在微不足道的細節中感動落淚，如果你還是單身，不要氣餒，趕快利用冬天時節參加一些活動，很快就會認識讓你心動的對象。

第三名：雞

雞寶寶是脾氣古怪的鬼靈精，心中有許多與眾不同的想法，看待事物的角度也常常異於常人，能發掘他人所沒注意到的細節，在今年冬天，雞寶寶可以好好運用這股能力，你會發現，其實身邊有人一直在默默守護，只要你願意打開心門，很快就能譜出一首新戀曲。

第二名：兔

充滿藝術氣息的兔寶寶，性格沉穩內斂，舉手投足間散發出一股溫柔婉約的磁場，給人一種高貴的感受，兔寶寶和藹可親的形象，特別能得到他人的喜愛，在今年冬天，兔寶寶的桃花運勢增強，可以直接參加聯誼活動，你將吸引眾人目光，成為活動中最閃耀的一顆星。

第一名：鼠

心靈手巧的鼠寶寶，個性有些內向，卻也待人熱情，他們擁有超強的適應能力，能夠細細觀察各種環境的細節，凡事都會再三確認，因此也變得較為多疑緊張，不敢妄進，在今年冬天，個人魅力直線上升，會吸引很多異性靠近，請鼠寶寶不要再懷疑了，真愛即將來臨，請大膽的接受吧。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

人生 單身 桃花

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