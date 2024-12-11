2025年運勢(上)／「本命年」蛇遇小人又有血光災、三生肖當心車關

2025年很快要到了，命理師湯鎮瑋老師分享影片「2025年度，十二生肖運勢大解析，虎、兔、蛇、羊、豬要注意！」，這裡指的2025年生肖運程是指從2月3日夜間11點「立春」節氣開始進入蛇年，而一直到「冬至」就換轉新運。

▍虎／內心孤獨 當心血光災

2025年偏沖太歲，逢到「相刑」的一年，會需要更多付出，會更勞碌也有更多變動。虎會覺得一直在付出，責任很大、不斷在收拾殘局，也覺得不公平。但要記得「能者多勞」、「能做是福」，建議不妨轉念，當成多做事消業障、累積善緣。

2025虎內心常有孤獨感，覺得自己不被了解，要從自己內在找原因，不要怪別人。虎想做的事情太多，可能做多了對方反而習以為常，不當回事，建議多修「有智慧的慈悲」。

2025虎容易陷入複雜的人際關係或是感情中，千萬別亂管閒事、強出頭，以免「公親變事主」。處理感情，虎也要潔身自愛，凡事要懂得明哲保身。要知道2025驛馬星動，虎在工作上已經很忙碌，千萬不要讓自己陷入多頭馬車，焦頭爛額。

虎要記得安太歲，2025容易恍神，容易有意外血光，建議越忙碌時越要靜下心來，不要衝動做決定。

▍兔／感受無常 當心車關

2025年是感受到無常的一年，兔會面臨到處理人和人的變化，可能有分分合合或是其它的無常。2025兔要多去珍惜身邊的家人、親朋好友，要「活在當下」、「珍惜當下」。

驛馬入宮，兔要注意車關、爬高爬低的意外，尤其長輩不要逞強，容易受傷。2025兔也盡量不要去晦氣場所，例如參加喪禮、瞻仰遺容，兔氣運較低，如果去那些地方會容易受到影響，真的非去不可要帶護身符。

如果兔身體有病痛，不要太鐵齒，該處理就處理。2025要相信因果和無常，會有點辛苦、孤獨，可以多求文殊菩薩，求智慧，就能關關難過關關過。兔可以點光明燈，增加光明智慧。

▍蛇／恐招小人 留意血光災

2025坐太歲，蛇會想要更好，更上一層樓。但是在2025想要改變，會需要更多智慧。將星入座，蛇會有想要改變一些事情的衝動，建議新的一年要重新審視自己，放下堅持，要先蹲低才跳高，要用學習的心態處理事情，太衝動會失敗收場。

蛇坐太歲代表「先遇難後呈祥」、「關關難過關關過」，還有顆指背星，代表容易衝動做事說話，造成小人來攻擊你。建議蛇說話做事別過於衝動，要多接受環境的變化，遇到不公平也要冷靜，才能看到事情真相。

蛇記得要安太歲，太歲年蛇不要衝動，在工作、家庭上都要按部就班去行事，態度要沉潛穩定，會更有成長。2025蛇要注意健康，留意意外血光、舊疾復發，或是可能會開刀，建議可以去做健康檢查，早點發現問題。2025蛇很適合結婚，也是一喜擋三災。

▍羊／別有貪念 當心大小車關

2025驛馬星入宮，要多留心意外血光問題，要注意車關、車子損壞、罰單會更頻繁。馬出門在外都要多當心，舉凡爬高爬低、國內外旅遊都要注意健康、財務安全、交通安全、保險相關的問題。驛馬星入座也會相對勞碌，可能會有外派、轉職、工作被拗的情況。

2025羊要忌貪，千萬不要有貪念，貪快、貪財、貪名、貪利都要不得，要知道「天下沒有白吃的午餐」，若心存貪念容易會有被設局、被騙的狀況出現。羊可以點光明燈，增加智慧，內心不要有貪念，就能逢凶化吉。

▍豬／恐破財 注意家中長輩健康

2025豬正沖太歲，要注意錢財掌控，2025有大耗星，容易會破財，不要亂投資，保守穩健就能逢凶化吉，可以多布施，或是多花在家人身上。

不要有貪念，也要注意車關問題。豬要多注意家中長輩的健康，也容易跟公司主管容易有衝突，或是工作環境朝令夕改，豬要學著隨喜隨緣，不要太堅持自己意見，要順勢而為，有甚麼變動就配合，不要去逆天行事，就能更自在度過2025。2025豬要記得安太歲。

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