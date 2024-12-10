追完周杰倫還追誰？四生肖狂粉…兔看顏值、猴愛熱鬧「順便交朋友」

崇拜明星，並熱衷追隨與其相關的人事物，就是一種追星的行為。旺好運分享，在十二生肖中，以下4個生肖都是狂熱的追星族，把追星當作非常重要的個人興趣。

追星生肖：兔

屬兔的人很多都是外貌協會，光鮮亮麗的明星就會成為他們喜愛追捧的對象，看到顏值高的人就感到熱血沸騰，很容易陷入瘋狂追星的狀態。

追星生肖：蛇

屬蛇的人常常跟風，看到現在流行什麼、哪個明星特別受歡迎，就會加入追星行列，還不自覺越來越上癮，追星追出自己的樂趣來。

追星生肖：猴

屬猴的人愛熱鬧，也很愛結交朋友，在追星活動中可以湊熱鬧，還能認識志同道合的朋友，是很對他們胃口的重要活動。

追星生肖：狗

屬狗的人生性內向，內心深處渴望跟別人溝通，當看到深受大家喜愛的明星們，心裡滿是羨慕，他們追星想要的不只是快樂，還是一種憧憬。

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