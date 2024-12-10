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2025四星座好事連連…天秤收入翻倍、巨蟹事業登頂、他迎潑天富貴

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為好運示意圖。圖／AI生成
圖為好運示意圖。圖／AI生成

2025馬上要到了，塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，「幸福來敲門！未來一年【好事發生】的星座」，有四個星座不論是在財務、事業、家庭或感情方面，好事接踵而至，新的一年將會充滿希望與成長，建議同時參考太陽、上升星座。

★雙子座／遇見貴人 潑天富貴

雙子座未來一年可謂好運不斷，尤其在財運更是驚人，無論投資理財或副業，都有機會大賺錢。雙子座靈活多變的個性，讓他們看準商機，創造出新的收入來源。

新的一年雙子座更可能會認識幾位關鍵人物，不但帶來更多機會，更可能成為雙子人生中的貴人。未來一年，雙子座將感受到滿滿的成就感，並且能享受經濟自由帶來的幸福生活。

★天秤座／以名帶利 雙倍收入

天秤座未來一年「以名帶利」，過去的好表現獲得肯定，創造好名聲，也因此得到許多新的機會。無論職場升官或是接到新的專案機會，天秤座的收入將可望翻倍。

此外，天秤座的魅力指數也飆升，職場之外，他們在社交場合備受讚賞。努力與才華終於開花結果，天秤座的生活將進入另一個層次，充滿光明的前景。

★天蠍座／老屋翻修 價值增加

天蠍座未來一年的好運都與家庭相關，可能是房市投資取得巨大成功。無論老屋翻修還是新屋購置，房市的投資都將帶來長期的回報。有一些天蠍座則可能因為繼承家族資產，而獲得巨額財富。在家庭關係方面，天蠍座將感受到家人更深的連結與支持，家庭氛圍融洽。他們將能同時實現物質與情感上的雙重滿足，迎接更幸福的未來。

★巨蟹座／人際提升 事業爆發

巨蟹座未來一年將迎來事業上的高峰期，人際關係也將是關鍵。巨蟹座過去累積的人脈和口碑發揮作用，幫助他們在關鍵時刻脫穎而出。巨蟹座可能會接到重要的合作邀約，或是升官加薪，這些機會都將帶來正面的影響。

在感情方面，巨蟹座也將大豐收，特別是來自家人與伴侶的鼓勵，讓他們更堅定信心。未來一年，巨蟹座的生活將充滿動力與熱情，他們的努力將得到充分的回報，事業與生活都將更上一層樓。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 財務 財運

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