容易「被小人陰」四星座！射手雙魚好傻好天真、他一張嘴就得罪人

常言道「職場如戰場」，職場小人可能帶著笑臉接近，看起來友善又可靠，但卻私下使壞，讓人一不小心就中招。艾菲爾老師臉書分享四個星座「容易被小人陰」，建議同時參考太陽丶上升，如果上榜也別難過，快看看怎麼化解，以策安全。

★白羊座／快言快語 得罪小人

白羊座天性直爽，講話超直白，又不太會看臉色，常常在不經意間踩到別人雷區。白羊座天生具有領袖氣質，也很有競爭精神，容易讓他們樹敵，無論職場或朋友圈，總有人視他們為威脅。

白羊座直率表達方式，常招來嫉妒或敵意，再加上小人在背後搧風點火，白羊座的言行更容易被擴大解讀。再加上白羊座天生急性子、爆脾氣，更容易加深誤會。

《化解之道》

建議學會控制情緒，避免因為一時衝動傷害人際關係。公開場合更要謹言慎行，還要適時讚美他人，還能讓小人無法找到攻擊的理由。

★射手座／誤把小人當作好人

射手座熱情開朗，熱愛交朋友，但過於輕信別人，射手座常將「看起來友善的人」視為可靠朋友。這種態度就讓小人有機可趁，當射手滿頭熱將內心世界或計畫分享給這些「朋友」，對方卻轉頭洩漏或造謠，背後捅一刀。

射手愛冒險，但容易忽視細節，職場小人則會趁他們沒空注意搶走功勞。射手事後也往往一笑置之，反而給對方繼續傷害自己的機會。

《化解之道》

射手座應該慎選朋友，特別對於那些過於熱情或急於親近的人保持距離。建議射手座要多聽別人說，而不要自己一直高談闊論，並且要學著對人和事情設定邊界感。

★雙魚座／太過容易推心置腹

雙魚座溫柔和善，又很能同理別人，只要感受到對方善意，雙魚就很容易敞開心扉，把自己的秘密或弱點都交給他人。這些特質讓他們成為小人攻擊首選對象。雙魚容易沉浸在自己的世界，不太能夠判斷惡意，小人總會吃定雙魚的善良而欺騙背叛，雙魚只會難過卻無力反擊。

《化解之道》

雙魚座需要建立明確人際界限，適時拒絕過分的要求。要多傾聽自己的直覺，對於可疑的行為多加觀察，不要太過信任。此外，也要與值得信賴的朋友保持聯繫，幫助雙魚識破小人伎倆。

★天秤座／追求和平 懶得爭辯

天秤座愛好和平，總是希望大家都喜歡自己，在意人際關係和諧，遇到事情往往選擇忍耐而拒絕衝突。當遇到別人挑釁，天秤不願主動發聲，反而選擇退讓，這正好給了小人可趁之機。小人會認為天秤座懦弱，進一步攻擊他們，或者在他們背後散佈謠言。當遇到中傷，天秤座又因為懶得爭辯，而讓事態更惡化。

《化解之道》

天秤座要適當表達自己的想法，尤其是在涉及自身利益時，應該堅定捍衛自己的立場。可以多依靠親密的朋友或家人，説明分辨真假資訊，並以實際行動向小人展示自己的堅定與底線。

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