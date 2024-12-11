三星獨坐 - 廉貞，是雄宿朝垣，還是萬人迷？

在「三星獨坐」的基本介紹中，我們提到了紫微、武曲、廉貞的單星獨坐僅有一種組合，因此它們既不屬於「雙星組合」的討論範圍，也不屬於「主星同位素」。

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而三顆星曜獨坐時，其三方必有天府及天相，這種組合有個挺稱頭的稱號，叫做「府相朝」。

「府相朝」(天府及天相在三方)之所以被古人視為相當不錯的結構，是因為作為「衣食之星」的天府及天相被放置在官祿宮及財帛宮，帶有「衣食無虞」的意涵，用「衣食之星」來支撐命宮，自然是不愁吃穿。

如果從現代的觀點來分析：天府及天相被視為保守、穩定的組合，行事作風穩健不躁進，但是否真能兌現此生「衣食無虞」，仍要看命宮三方四正的實際組合以及四化、祿存、煞星的排列與結構。

這三顆獨坐的星曜，對宮必有貪狼，三方必有天府及天相，從某個層面來看：人際關係活躍，喜歡新鮮刺激，抓到機會就想表現自我，但是行事作風趨於保守，會是這類組合的基本個性。

廉貞星的必然

由於紫微十四主星的排列，就像是兩列火車對開: 紫微列車即是有六顆主星的位置是與紫微星產生連動關係，天府列車即是其餘八顆主星的位置與天府星產生連動關係。

而在這種列車中的連動關係，便會形成: 廉貞星的XX宮一定有OO星的現象，說穿了其實就是星座排列的必然性。

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- 財帛宮必有紫微: 作為帝星，紫微代表地位、名聲，以及喜惡隨心的霸氣，但畢竟不是財星，所以意味著坐命者的主要收入較豐厚，理財方式與用錢態度傾向穩定與保守。「要有即有」，出手大方，讓自己的基本生活不至於太差，大概是最貼近財帛宮紫微的用錢態度

- 疾厄宮必有天機: 要留意肝臟方面的疾病、容易有四肢筋骨痠痛、頸椎方面的問題，支氣管不佳

- 僕役宮必有太陽: 旺地太陽，代表坐命者對朋友熱情大方，願意付出與幫忙，交友圈也自然隨之寬廣，容易結交能力強的朋友; 與朋友之間相處融洽，不會互相計較，朋友也會幫助自己

落陷太陽，代表坐命者與朋友間的往來並不熱絡，或是常受到朋友拖累或影響，需要幫忙解決困難或麻煩。對朋友的期望不宜太高​​，面對朋友的要求或求助，自我保護還是蠻重要的

- 官祿宮必有武曲: 工作態度比較嚴肅、仔細，較強硬、一板一眼而不講人情；工作性質或環境與金融、金屬、機械有關

- 田宅宮必有天同: 如果三方四正沒有煞星，福星天同雖然動力不強、隨遇而安，但是頗有獲得祖產的機會; 但如果三方四正煞星一堆，則坐命者需要白手起家、自力更生

寅申位的廉貞

從命盤的結構上來看，寅申位的廉貞先天就擁有一種高規格的架構：除了先前所提到的「府相朝」(府相在三方)之外，紫微與天府也在命宮的三方，所以形成了「府相朝垣」與「紫府拱命」的雙重格局。

從「雄宿朝垣​​」的格局來分析，如果採用較寬鬆的定義，寅申位的廉貞都屬於「雄宿朝垣​​」;採用較嚴苛的定義，則是申位的廉貞才能稱為「成格」。

除了「府相朝」所代表的帶有「衣食無虞」不愁吃穿的意涵，三方四正的紫微與天府，則是建構格局的重要因素。畢竟作為南北斗主星，紫微與天府代表一定的份量與實力。

由實際的案例來分析，坐命者常有一種不服輸、不認輸的底氣，對於自己想要什麼、追求的目標早已了然於心。三方的紫微天相(財帛宮)、武曲天府(官祿宮)，都是再務實不過的星曜，讓坐命者的心態與價值觀早早就脫離了浪漫與虛幻，為了金錢財富、工作事業的人生目標而努力。

因此，無論是檯面上的名人，即便在剛入行時是個前途不被看好的「唱跳歌手」，經過多年的努力與突破之後，成為舞臺上得獎無數，依然屹立不搖的「天后」; 或是不到三十歲初入商場的菜鳥，憑著一身的膽識與精明幹練的個性，單槍匹馬走遍各大洲，將自己的貿易公司做得風生水起，也累積了大量的財富。

命宮的廉貞，精明又帶有風趣、幽默的個性; 加上遷移宮的貪狼，善於察言觀色、身段柔軟; 讓坐命者所到之處都是「萬人迷」。如果再加上其他桃花星的推波助瀾，坐命者的桃花魅力，大概就是屬於「核彈等級」，令人無法小覷。

在實際的案例中，就算寅申位的廉貞不是命宮而是官祿宮的組合，加上其他桃花星之後，讓坐命者從青春期在學期間就有絕佳的異性緣，更遑論進入職場工作後備受異性青睞或追求(當然也包括騷擾)。

因此，也不難想像：當這種組合進入命宮時，坐命者的桃花魅力與威力為什麼是屬於「核彈等級」。

從桃花的角度來分析，類似的格局或組合有巳亥位的廉貞貪狼同宮，以及同為寅申位的貪狼(對宮廉貞)。

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其中最大的差異是：由於貪狼不在命宮，坐命者的行為舉止相對比較穩重，個性中「作秀」與「需要眾人目光關注」的需求較低; 感興趣的事物也比較收斂、集中，博而不精、三分鐘熱度的情況也會隨之降低。

然而，貪狼的影響力較弱，並不代表坐命者不會受到貪狼的影響。

如果坐命者的桃花組合過旺，雖然增加對異性的吸引力，桃花不斷，但是感情事件或是感情是非也會隨之增加，連帶也會影響工作事業的發展。

洞察力敏銳、直覺強、思路詭譎多變、隨時都在觀察環境與蒐集資料，更因深諳人性而成為算計鬥智的高手，這些也是坐命者除了超強桃花之外的特質。

但是精明、強悍的個性中，也隱含著高傲、鄙視、防備他人的另一面。愛恨分明、醋勁強、嫉妒心也強，更展現了廉貞與貪狼各自的影響力。

當命宮的三方四正煞星雲集時，倔強、衝動、好強，喜怒無常、心狠絕情、擅於挑撥離間等負面傾向的特質，也會隨之展現。萬人迷的外在，可能就只是迷惑對手的偽裝，暗藏殺著才是坐命者的狠招。

畢竟，福德宮裡的破軍是一顆不安定的棋子，情緒上的失控往往也會導致行為上的失序。

雖說，「府相朝垣」與「紫府拱命」的雙重格局給了坐命者相當的底氣與基礎，但嚴格說來，辰戌位的紫微天相屬於一個較為弱勢的組合。辰戌位是天羅地網，讓強勢星曜無法發揮; 或是對宮破軍極為落陷，連帶影響紫微天相的表現。這些都是非常常見的說法。

因此，相較之下坐命者的強項應該是工作事業的發展而非投資理財。這種情況在庚年出生，命宮在申位的坐命者身上最為明顯。

坐命者的祿存與廉貞同宮，兌現「祿入命宮，財富可期」的格局; 官祿宮有武曲化權加上天府，在工作事業方面所獲得的財富應該會是坐命者主要收入的來源。

然而，天相化忌進入財帛宮，投機之財、炒股、利用槓桿擴大財富規模等，皆為不適合、不妥當的求財方式。甚至為人作保、背書、簽訂合約都要盡量避免或是謹慎為宜。

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