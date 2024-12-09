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本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢強勁」：財庫瞬間火燙

聯合新聞網／ 非貓不可
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人好好努力，就能帶來滾滾財源，有人則是保持良好的親和力，就能不斷累積財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬龍

如果你的工作不穩定，或是喜歡這樣自由自在的打工族朋友們，本周會有許多不錯的工作找上門來，這都是因為過去努力所得來的成果，在這段時間裡，你會有很多機會可以挑選，但建議以白天為主，不要選擇夜班，白天的工作運勢較強，能夠在你的認真之下，得到許多額外收益，

第四名：血型O型+生肖屬狗

現今社會的趨勢不斷轉變，每個人都能進行媒體運作，如果你是自媒體工作者，本周會有許多不錯的創意誕生，在這段時間裡，一定要好好努力，加以發揮，能帶來相當大的人氣聚集，雖然仍會有酸民冷嘲熱諷，但要冷靜面對，持續創作，必定能為你帶來滾滾財源。

第三名：血型A型+生肖屬牛

如果你的工作跟運輸有關，特別是一般或多元計程車，本周的財運很不錯，在這段時間裡，載客量會不斷提升，讓客人一個接一個上車，不會有太多開車看風景的情況，只要願意認真努力，荷包自然會每分每秒都在入帳，但記得要注意交通安全，不要搶快，才能賺得開心又快樂。

第二名：血型O型+生肖屬羊

無論貧富貴賤，用餐時間到了的時候，自然就必須吃飯，如果你是餐廳經營者，尤其是中式餐廳或自助餐店，本周的財運正旺，在這段時間裡，生意將突飛猛進，客人絡繹不絕的前來，你只需要注意服務品質，保持良好的親和力，不僅能不斷累積財富，在網路上也會留下好評，聲名遠播。

第一名：血型AB型+生肖屬兔

隨著人口增加，土地的價值也水漲船高，尤其是充滿商機的地段，更是寸土寸金，如果你是專司土地買賣的中間人，本周財運強勁有力，在這段時間裡，無論是地主或是投資商，多用心溝通，持續接洽，非常有機會讓雙方達成共識，成交一張大合約，讓你的財庫瞬間火燙起來。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

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