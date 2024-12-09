唐綺陽星座運勢週報：水火逆行！ 雙子貴人運旺 魔羯有心儀桃花

「我是火花，我已盡力燃燒過。」——這是愛情文學大師瓊瑤在生命最後時刻留下的話語。86歲的她選擇了最瀟灑的方式，寫下「翩然」二字，優雅地告別人世。這位以愛情故事聞名的作家，用她的生命詮釋了什麼是真正的「活得精彩，走得瀟灑」。

2024-12-06 14:25