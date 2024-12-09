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唐綺陽星座運勢週報：水火逆行！ 雙子貴人運旺 魔羯有心儀桃花
【唐綺陽星座運勢週報12/9-12/15】
星象影響：水火逆行、金星水瓶、射手與雙子對分
本週仍處水火逆行，歲末年終的時刻，適合檢視今年的收穫表現，調整目標切勿好高騖遠。金星進水瓶，水瓶座優點被凸顯，眾人想要參與大型活動，周遭充滿熱鬧氛圍，出現許多意想不到的桃花，大眾關注政治議題。射手與雙子對分，驛馬星動，持不同觀念者有機會碰撞交流。
12星座個別影響：
牡羊：覺得資源不足顯得性急；感情需挪出時間相處經營
巨蟹：多方協調不易需強硬起來；有機會在職場中遇見桃花
獅子：工作慎防別有企圖者；感情也要阻絕爛桃花
天蠍：要用智慧拒絕人情壓力；感情需直面處理前任問題
金牛：各項計畫需保留彈性空間；感情放輕鬆會更有進展
處女：工作遇到問題要懂得求援；感情適合展現居家魅力
天秤：他人畫的大餅別太較真；所遇桃花都不符合心意
射手：突破現況才能有所進展；感情易凸顯價值觀問題
雙子：貴人運旺機會佳；感情向長輩討教會更順利
魔羯：諸事順利人和興旺；感情遇見心儀桃花
水瓶：計畫順利頗有前景；感情注重是否志同道合
雙魚：好好把握浮現的靈感想法；適合的對象能提升自我
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