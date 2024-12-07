劉家昌、瓊瑤、中山美穗接連離世...唐綺陽示警「高峰還沒到」：要Hold住

最近世界不太平靜，83歲資深音樂人劉家昌病逝、86歲知名作家瓊瑤輕生、54歲日本女星中山美穗昨(6日)被發現在家中驟逝，接連的死訊也震驚各界。星座專家唐綺陽也提醒，高峰還會到12月12日，要大家特別Hold住，保重身心。

唐綺陽在臉書發文指出，火星進入獅子的停滯，一代巨星們震撼演藝圈，離世的突發，抓馬(戲劇化)到令人震驚、嘆息，加上對面金冥將合水瓶，政治圈的抓馬程度也不遑多讓。

唐綺陽也示警，這波能量還有幾天，至少高峰還會到12月12日，當然火逆、水逆期間都該注意。唐綺陽也提醒大家要特別特別Hold住，呼籲大眾在這段影響下，要更加留意身心健康。

命理師李靜唯也曾警告，火星停滯是「殺傷力是最強大的」，因此這段時間大家都要堅強、穩定一點，記住12月上旬千萬不要做任何重大的決定，更不要獨自藉酒消愁，恐怕會更愁。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

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