快訊

票不要丟！ 周杰倫、張惠妹大巨蛋演唱會「票根優惠懶人包」 龜記免費加料、餐酒館85折

台灣花6年成美墨供應鏈主力 遇「川普風險」怎應對？

陸女與姊「互換身分」在台居留18年 法官依這點原因判無罪

劉家昌、瓊瑤、中山美穗接連離世...唐綺陽示警「高峰還沒到」：要Hold住

聯合新聞網／ 綜合報導
54歲日本女星中山美穗昨(6日)被發現在家中驟逝。圖片來源：中山美穗IG
54歲日本女星中山美穗昨(6日)被發現在家中驟逝。圖片來源：中山美穗IG

最近世界不太平靜，83歲資深音樂人劉家昌病逝、86歲知名作家瓊瑤輕生、54歲日本女星中山美穗昨(6日)被發現在家中驟逝，接連的死訊也震驚各界。星座專家唐綺陽也提醒，高峰還會到12月12日，要大家特別Hold住，保重身心。

唐綺陽在臉書發文指出，火星進入獅子的停滯，一代巨星們震撼演藝圈，離世的突發，抓馬(戲劇化)到令人震驚、嘆息，加上對面金冥將合水瓶，政治圈的抓馬程度也不遑多讓。

唐綺陽也示警，這波能量還有幾天，至少高峰還會到12月12日，當然火逆、水逆期間都該注意。唐綺陽也提醒大家要特別特別Hold住，呼籲大眾在這段影響下，要更加留意身心健康。

命理師李靜唯也曾警告，火星停滯是「殺傷力是最強大的」，因此這段時間大家都要堅強、穩定一點，記住12月上旬千萬不要做任何重大的決定，更不要獨自藉酒消愁，恐怕會更愁。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

中山美穗 劉家昌 唐綺陽 瓊瑤

延伸閱讀

中山美穗驟逝　親妹中山忍露面含淚鞠躬道歉：不知該說什麼

劉家昌2日癌逝 訃聞曝光「追思會地點在中國華泉小村」

中山美穗過世　網湧入親妹中山忍IG致哀關心

專訪／馬景濤曾拒瓊瑤3次　親解「咆哮帝」心路歷程

相關新聞

劉家昌、瓊瑤、中山美穗接連離世...唐綺陽示警「高峰還沒到」：要Hold住

最近世界不太平靜，83歲資深音樂人劉家昌病逝、86歲知名作家瓊瑤輕生、54歲日本女星中山美穗昨(6日)被發現在家中驟逝，接連的死訊也震驚各界。星座專家唐綺陽也提醒，高峰還會到12月12日，要大家特別Hold住，保重身心。

每日星座運勢／雙魚閒暇看專業書籍 有助今日工作

2024-12-07牡羊座短評：為了愛，趕快出擊吧。【整體運】雙人感情不斷昇華，不妨精心準備一下，營造一個美麗的驚喜給對方；錢財上今天不宜輕舉妄動，想想這段時間的得失，為自己制定一個新目標；純音樂會讓

愛到飛蛾撲火！「這些星座」一生轟轟烈烈…瓊瑤、中山美穗星座都上榜

「我是火花，我已盡力燃燒過。」——這是愛情文學大師瓊瑤在生命最後時刻留下的話語。86歲的她選擇了最瀟灑的方式，寫下「翩然」二字，優雅地告別人世。這位以愛情故事聞名的作家，用她的生命詮釋了什麼是真正的「活得精彩，走得瀟灑」。

今節氣大雪！ 命理師曝「4生肖」走旺運：大小財找上門

今天節氣進入大雪，日夜溫差大，情緒波動也大，國際天星命理風水專家邱彥龍老師指出，未來16天有四個生肖走旺運，第一個是屬豬的朋友，大錢小錢通通來；其次是屬狗的人，這段期間特別能嗅到錢的味道，知道往哪裡發展會賺到錢；第三個是生肖屬鼠的，不用對外求，事業就會自己找上門來；最後是屬牛的人，這段時間跟客戶、合夥人或另一半互為貴人，幫助他們，就等於幫助自己。

大雪至！命理師曝「1禁忌」別犯：帶衰整個冬季+來年運勢

一年一度的節氣「大雪」將於12月6日（農曆日期十一月初六）晚上23時12分來臨，命理師柯柏成表示，「大雪」是進入冬季後的第三個節氣，也是二十四節氣裡的第二十一個，這天不宜哭泣，否則會接連帶衰整個冬季，以及連帶來年的運勢。

越冷越開花！2生肖「大雪後」由黑翻紅 運勢爆棚

12月6日迎來節氣「大雪」，民俗專家廖大乙表示，「大雪」是倒數第4個節氣，送走大雪後，意味著今年進入尾聲，龍年犯沖的肖龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。