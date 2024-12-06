「翩然」是她最後的瀟灑！從瓊瑤告別信看6個愛得轟轟烈烈的星座

「我是火花，我已盡力燃燒過。」

——這是愛情文學大師瓊瑤在生命最後時刻留下的話語。86歲的她選擇了最瀟灑的方式，寫下「翩然」二字，優雅地告別人世。這位以愛情故事聞名的作家，用她的生命詮釋了什麼是真正的「活得精彩，走得瀟灑」。

在她的遺書中提到：「生命的美好，就在於能愛，能恨、能笑，能哭、能歌、能說、能跑、能動、能紅塵作伴、活得瀟瀟灑灑，能嫉惡如仇，活得轟轟烈烈。」這番話，彷彿也在描繪著這六個活得最轟轟烈烈的星座特質：

說到轟轟烈烈談戀愛，在十二星座中，有六個星座特別容易陷入這樣的愛情漩渦：建議可參考太陽、金星、火星。

天蠍座：

愛得最深沉執著的星座，一旦認定了對方，就會毫無保留地付出。他們的愛情觀就像瓊瑤筆下的「幾回魂夢與君同」—寧願痛徹心扉，也要愛個徹底。對天蠍座來說，愛的用力才算是愛情，而且這樣刺激的感覺，才會讓他們覺得是真實的活著的感受，只是這樣的用力的愛，往往是讓雙方的感情之路都走得非常戲劇化，只能說，這樣的品質，完全是愛情動物的最愛。

雙魚座：

浪漫主義者的代表，喜歡沉浸在理想化的愛情想像中。他們相信真愛，願意為愛犧牲，就像瓊瑤小說中常見的「寧願你負我，我也不願負你」的情節。他們的愛，就是活在自己的泡泡裡，就算男主角神隱，他們也能自己演的很開心，完全的沈溺在他們所幻想的劇情裡。要說他們是愛情的最佳編劇家也不為過。

獅子座：

熱情如火的獅子座，愛情裡帶著戲劇性與張力。他們渴望轟轟烈烈的戀愛，喜歡製造浪漫驚喜，就像每個瓊瑤劇中大吼大叫的男女主角，每個都瘋狂的刷存在感，就是希望對方可以眼中滿滿的只有他們，如果沒有，他們絕對會用盡力氣吸引你注意，這樣的愛情還不夠炸裂嗎！

水瓶座：

看似理性的水瓶座，一旦愛上就會完全不顧慮世俗眼光，尤其越是被反對，越是叛逆的愛情，他們越是覺得刺激又好玩。其實沒遇到這樣的對手前的水瓶座，是不會表現出來的，但是一但愛上離經叛道的對象，水瓶座的叛逆就會在愛情上展現的非常明顯了。

射手座：

自由奔放的射手座，愛情裡充滿冒險精神。他們相信真愛無價，願意為愛放棄一切，衝破世俗眼光，創造屬於自己的愛情傳說。對他們來說，愛情的故事，就像在寫自己的史詩傳記，越是豐富多采越是好看，守著一個人的故事情節也太乏味，愛情中的壯遊路線，就是射手座瘋癲的態度。

牡羊座：

在感情裡，牡羊座就像戰士一樣，他們愛得直接、熱烈又毫不保留。想要什麼就勇敢追求，想說愛就大聲說出口，活像瓊瑤劇裡衝破世俗的男女主角。他們從不怕受傷，如果心動沒有去追，牡羊座可是會後悔死的，所以哪會管什麼世俗上的規範，我要，我就是立刻去追求。

或許，我們都能從瓊瑤的故事中學到：愛情的真諦，不在於開場多轟轟烈烈，而在於細水長流的堅持。就像這六個星座一樣，他們懂得在感情中保有熱情，也明白經營的重要。

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