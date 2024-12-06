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今節氣大雪！ 命理師曝「4生肖」走旺運：大小財找上門

聯合新聞網／ 文／命理風水專家邱彥龍
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

今天節氣進入大雪，日夜溫差大，情緒波動也大，國際天星命理風水專家邱彥龍老師指出，未來16天有四個生肖走旺運，第一個是屬朋友，大錢小錢通通來；其次是屬狗的人，這段期間特別能嗅到錢的味道，知道往哪裡發展會賺到錢；第三個是生肖屬鼠的，不用對外求，事業就會自己找上門來；最後是屬牛的人，這段時間跟客戶、合夥人或另一半互為貴人，幫助他們，就等於幫助自己。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(12/06 至12/21)運勢最強 4生肖，分別是：

Top4 ：牛

屬牛的朋友，在這段期間，與合夥人、另一半、客戶互為貴人，相互幫助、互相替對方著想，就能彼此成就，只要能做好溝通協調工作，財運就能越來越旺。

Top3 ：鼠

屬鼠的朋友，在這段期間，有大、小財運的機會，事業會主動找上門來，國內國外都有機會，但要低調行事，悶聲才能發大財。

Top2 ：狗

屬狗的朋友，在這段期間，第六感超強，能感覺到錢的味道，只要名氣和人氣打開，並做到讓人信任、讓別人覺得你很靠譜，事業財運就都會旺旺來。

Top1 ：豬

屬豬的朋友，在這段期間，讓人有既聰明又討喜的感覺，大錢小錢通通來，財運旺，能掌控全局，但相對的也會遇到小人暗算，千萬別太堅持己見，多溝通協調，注意說話的方式，才不會說者無心聽者有意，因誤會而產生不愉快。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

另一半 朋友 生肖 財運

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