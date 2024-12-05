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世界不平靜！南韓戒嚴、瓊瑤逝世 命理師示警火逆「殺傷力最強」時刻正開始

聯合新聞網／ 綜合報導
命理師李靜唯警告，火星停滯是「殺傷力是最強大的」，12月上旬，千萬不要做任何重大決定。圖／AI生成
命理師李靜唯警告，火星停滯是「殺傷力是最強大的」，12月上旬，千萬不要做任何重大決定。圖／AI生成

世界不平靜！先是3日深夜南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴，震驚各界。4日知名作家瓊瑤輕生逝世，事發突然讓人毫無心理準備。對此，命理師李靜唯警告，火星停滯是「殺傷力是最強大的」，12月上旬，千萬不要做任何重大決定。

李靜唯在臉書指出，火星從這個月4日到8日在巨蟹座先停滯再逆行，停滯的時候殺傷力是最強大的，我們也先是遇到了尹錫悅緊急宣布戒嚴，加上瓊瑤的突然離世。兩位不同領域的權威人士，都以猝不及防的方式投下震撼彈，這方式相當「火星」，也對社會大眾投下深遠難忘的影響。

李靜唯也算了尹錫悅的塔羅密碼，2024走「正義」，2025走「吊人」2026走「死神」。「正義」跟法律審判有關，正義逆位不但下台，也會有官司訴訟，接下來他連走兩年「吊人」、「死神」，政治生命將徹底結束。

李靜唯表示，這段時間會有很多人過不去，不論是國家元首或是生死掙扎的人。李靜唯也警告，火逆才正要開始，因此這段時間大家都要堅強、穩定一點，記住12月上旬千萬不要做任何重大的決定，更不要獨自藉酒消愁，恐怕會更愁，如果真的過不去，請想想這世界最愛你的人，可能是父母，也許是子女。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

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