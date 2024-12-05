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瓊瑤怕成插管維生老人…「3大生肖女」晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿

聯合新聞網／ 綜合報導
3生肖女晚年最不容易臥床。 圖／ingimage
3生肖女晚年最不容易臥床。 圖／ingimage

一代作家瓊瑤4日驚傳於新北淡水家中離世，享壽86歲，她說自己翩然離去，不想變成插管維生的臥床老人。「搜狐網」也列出了晚年不易臥床的「三大生肖女」，不僅健康長壽，還能財富滿滿。

生肖虎

屬虎的女性好比森林之王，生命力和活力都相當旺盛，在年輕的時候能展現非凡的魄力和勇氣，到了晚年依然不減。因為屬虎的女性熱愛運動，也注重健康，所以可以將身體保持在最佳狀態，即使年紀大了，也很少生病。另外她們也懂得如何投資和儲蓄，因此在晚年能擁有足夠的財富。

生肖蛇

屬蛇的女性隨著年齡的增長會更加迷人，就像是一瓶陳年美酒一樣，越陳越香。她們在晚年仍然保持著智慧，加上也注重養生，懂得如何管理飲食和適度運動保持健康，有效遠離疾病的困擾。屬蛇的女性擅長規劃布局，在事業上也有不小的成就，因此到了晚年，她們的財富足以過上無憂無慮的生活。

生肖猴

屬猴的女性有著開朗樂觀的個性，就像是一名永遠的少女一樣，這正是她們能夠維持長壽的秘訣。在生活中，屬猴的女性總是可以看見美好的事物，在困難中也能保持積極，從而減少壓力，增強免疫力，遠離疾病。另外屬猴的女性有著聰明機智，知道如何錢滾錢，因此在晚年也擁有足夠的財富，享受著豐富多彩的生活。

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瓊瑤 生肖運勢

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