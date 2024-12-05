哪些生肖是顧家男？這組有點大男人、這組無條件寵妻

挑老公要看個性，命理專家觀靜老師在《命運好好玩》節目中分享3個最顧家的男人生肖命格，一起來看看自己或是另一半有沒有上榜！

▍屬牛、蛇／農曆8月份生

腳踏實地 任勞任怨

這種命格的男人是屬於規劃型的，例如車子開久了，怕有危險性所以換一台不超出預算的車，他們會以家庭為原則去思考該怎麼做會更好，在家庭預算、支出也會有階段性的歸話，更不會因為礙於面子就去做超出預算的事情，所有事都一步一腳印的規劃並執行。

▍屬鼠、龍／農曆7月份生

成熟穩重 有責任感

這種命格的男人顧家的方式是屬於比較大男人主義一點，主要是透過賺錢的多跟少讓家庭有安全感，讓家人覺得一切都可以安好，用自己賺錢的能力來成為家庭的靠山。

▍屬兔、羊／農曆10月份生

疼愛妻子 熱情勇敢

這種命格的男人顧家的方式是如果一件事情是正當的、對家裡是好的，基本上都會無條件支持。像是如果小孩成績跟不上，想去補習班，那他一定會無條件答應。甚至如果是老婆想要買新包包，這個命格的人基本上也會大力支持。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。