不向命運低頭三星座！射手超樂觀、天蠍很會忍、第一名「換位思考」誰怕誰

星座專家Amanda老師在《命運好好玩》節目中分享三個不向命運低頭的星座 ，請參考太陽星座、月亮星座和上升星座。

▍NO.3射手座／任何困難 樂觀看待

「命運如鎖身不由己」這句話對於射手座來說是沒有意義的，因為他們認為這把開鎖的鑰匙就在自己身上。射手座面對僵局，無路可走的時候，都會覺得未來還有無限的可能，就算是挫折，也能從中吸取經驗。

▍NO.2天蠍座／咬緊牙關 走過低谷

很多天蠍座在遇到難關的時候，就會覺得如果自己的人生太順利，就不能凸顯自己的不平凡，所以碰壁的時候，就算咬緊牙關也要撐過去，這樣不但顯得自己堅忍不拔，也可以把自己的實力展現給大家看，只要不低頭，一定能走出低谷。

▍NO.1水瓶座／轉換思考 創造舞台

叛逆的水瓶座在12星座裡是最會換位思考的星座，他的叛逆在面對人生低谷時，反而會讓自己變成打不死的蟑螂。「我憑什麼認輸？」、「我為什麼屈服？」，水瓶座在碰壁的時候覺得如果屈服，就不能顯得自己的與眾不同了，我就是要叛逆、就是不肯輸！這種態度也讓水瓶座能跨越各種困難的根本原因。

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