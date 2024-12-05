快訊

西方電影製片傳奇！經典浪漫文藝片的推手故事

月銷售破50萬輛 比亞迪為何要引爆價格戰？

中國仇日情結、教育差異 旅中日籍員工想回家卻回不了

聽新聞
0:00 / 0:00

2025年天選之人排行榜！「3大星座」是超級幸運兒

科技紫微網／ 科技紫微網
2025年星座天選之人排行榜！哪些星座是超級幸運兒？圖／AI生成
2025年星座天選之人排行榜！哪些星座是超級幸運兒？圖／AI生成

隨著新年的腳步越來越近，大家也紛紛開始準備迎接新的挑戰，規劃全新的目標，並期待那份未知的好運降臨。現在就讓科技紫微網帶你一探究竟，哪些星座是2025年的幸運天選之人！快來看看你或你的朋友是否榜上有名吧！請大家對照自己的上升或太陽星座喔！

第三名：處女座

2025年的處女座展現出蓬勃朝氣，敢於嘗試，願意突破自我！無論是學習新技能，接觸全新領域，還是尋找興趣活動，都能帶來意想不到的發展機會。下半年更是處女座的幸運時間，工作與生活的好事紛至沓來。加上來自親友的支持與協助，處女座的動力與信心倍增，目標一一實現。這一年，處女座只要抓住機會，就能開創一片屬於自己的新天地！

第二名：金牛座

金牛座的2025年像是一場華麗的蛻變之旅！無論是在事業、學業還是愛情方面，金牛都能憑藉實力與機遇實現飛躍。上半年工作運爆發，表現亮眼，甚至可能贏得升遷與加薪的機會；愛情上，金牛更是勇氣可嘉，只要主動出擊，就有機會牽手心儀對象。儘管下半年可能遇到一些小波折，但只要保持平穩心態，金牛的整體生活依然幸福滿滿。

第一名：巨蟹座

巨蟹座是2025年當之無愧的「天選之人」！這一年，巨蟹將迎來全方位的幸運加持，無論是事業、財富還是貴人運都相當強勁。工作上，巨蟹座有機會脫穎而出，升職加薪水到渠成；財富方面，不僅正財運穩定，偏財運也超旺，就連學生族也可能因獲得獎學金而豐富錢包。最重要的是，貴人運強勢來襲，為巨蟹提供更多發展機會和支持。唯一需要注意的是，避免驕傲自滿，小心因情緒波動而與人發生誤會。整體來說，巨蟹的2025將是光芒閃耀、收穫滿滿的一年！

【延伸閱讀】

【情侶合盤】跟他適合走一輩子嗎？

了解你的天賦特質，才能選對行業！

科技紫微網

偏財運 工作運 處女座

延伸閱讀

揪出12星座職場潛在威脅！天蠍疑心病太重 巨蟹需分離情感

米薩小姐12月運勢／牡羊失誤多、巨蟹忙爆、「這星座」快出去玩

家正婦好眼光！「錢都交給老婆」最佳老公Top3星座…林家正巨蟹衝第一

工作超拚命四星座！「土象三悶」全中、另一個竟然是他？

相關新聞

瓊瑤怕成插管維生老人…「3大生肖女」晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿

一代作家瓊瑤4日驚傳於新北淡水家中離世，她說自己翩然離去，不想變成插管維生的臥床老人。「搜狐網」也列出了晚年不會臥床的「三大生肖女」，不僅健康長壽，還能財富滿滿。

2025年天選之人排行榜！「3大星座」是超級幸運兒

隨著新年的腳步越來越近，大家也紛紛開始準備迎接新的挑戰，規劃全新的目標，並期待那份未知的好運降臨。現在就讓科技紫微網帶你一探究竟，哪些星座是2025年的幸運天選之人！快來看看你或你的朋友是否榜上有名吧！請大家對照自己的上升或太陽星座喔！

動不動「不開心」三星座！金牛想太多、天蠍情緒化、這星座表面陽光其實玻璃心

有些人情緒總是難以捉模，連他們自己也都控制不了，讓我們一起來看看「這些星座」總是「莫名心情很差」！？

殺破狼星座／2025年感情運「最好、最壞」前三！白羊戀情戲劇化、天蠍有更多斬獲

2025年的星相變化較多，除了木星會轉換星座之外，金星上半年會在雙魚座～白羊座之間順行與逆行停留5個月。

每日星座運勢／獅子今日的首要功課 是調整好心態

2024-12-05牡羊座短評：愛情可望開花結果。【整體運】愛情運勢超強，單身者可望與心儀對象從傾慕轉為相戀；與別人合作的投資項目，有機會喜獲大豐收；工作上獨特的創意，能為工作團隊帶來靈感，易獲同事、

年末發財啦！12月星座財運TOP5出爐 天秤有額外收入、摩羯投資出色

2024年12月，部分星座將迎來財運高峰，展現多元化的財務機會。無論是穩健的規劃、創意的發揮，還是人脈與合作的加持，都能帶來財務上的提升。本月適合抓住市場機遇、推動事業發展，或通過創新與投資實現資產增值。行星能量強化了某些星座在財務上的優勢，無論是主動進取還是靈活應對，都有望迎來可觀的回報。想知道哪些星座在12月財運大旺？讓我們一起揭曉！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。