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大雪節氣開運攻略！「3生肖」最能抓住年末好運

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大雪是冬季的第三個節氣，2024年從12月6日開始，至12月21日結束。此時節的特徵是氣溫驟降，降雪量漸增，天地開始進入真正的嚴寒階段。古語有云：「大者，盛也，至此而雪盛也。」此節氣適合沉靜身心，蓄養能量，以迎接來年的新氣象。

大雪節氣開運攻略！哪些生肖最能抓住年末好運？(圖片來源：科技紫微網)
大雪節氣開運攻略！哪些生肖最能抓住年末好運？(圖片來源：科技紫微網)

如何在大雪招好運

第一招：喝養生湯暖身健運

在大雪期間，適合煮一鍋補氣暖身的養生湯，例如薑母鴨、十全大補湯等。不僅能提升身體抗寒能力，還象徵著運勢暖化，招來更多正能量。喝湯時，可以默念「招來暖運、福氣滿滿」的心願，讓健康與好運一起提升。

第二招：清掃庭院迎冬神

大雪前後進行一次全面的清掃，特別是庭院和門口，象徵掃除一切負能量，迎接冬季的財神與福神。清掃後，建議點燃一柱香，祈求家運興旺與平安幸福，這也是調整風水與轉運的好方法。

第三招：曬陽光吸納正氣

雖然大雪期間天氣寒冷，但有陽光的日子裡，不妨在上午面向太陽站立五分鐘，吸收自然的能量。這樣不僅有助於強化體魄，也能增強個人運勢，讓心情更加愉悅，準備迎接未來的挑戰。

哪些生肖在大雪前後轉運

生肖羊

屬羊的朋友在大雪期間迎來一波好運。工作中，你細膩的特質使你成為團隊的靈魂人物，無論是規劃還是協調，都能獲得同事的信賴。社交場合，你的善解人意吸引貴人靠近，有助於拓展新的人脈資源。同時，這也是反思自我與調整方向的最佳時期，為未來奠定穩固基礎。

生肖虎

生肖虎在大雪節氣期間，事業和人際運都有大幅提升的可能。你將展現出非凡的領導能力與決策力，贏得他人的信賴。財運方面，投資計畫有望獲得收益，記得趁機擴展社交圈，為來年儲備更多的資源與人脈。

生肖鼠

屬鼠者在大雪節氣中轉運明顯，特別是事業方面。你靈敏的洞察力和冷靜的決策能力，讓你在團隊中脫穎而出。此外，這段時間你的理財觀念更加成熟，可能會迎來一筆意外之財。感情方面，屬鼠者有機會透過朋友聚會或社交場合認識到心儀的對象，建議多參與活動，提升自身魅力。

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大雪 生肖 節氣

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