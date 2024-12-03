米薩小姐12月運勢／牡羊失誤多、巨蟹忙爆、「這星座」快出去玩

2024年最後一個月，占星師米薩小姐分享「12月星座運勢｜僵持之月😳 水星順行，跟人博弈」影片，她說，12月是僵持之月，有了想要的目標，可能會僵持不下，或是協調中可能也有衝突糾紛，但如果因為害怕不說真心話，反而會內耗。水星目前仍逆行，等到12月16日就會恢復順行在射手座，大家就會覺得夢想變近了，也開啟對2025年的想像。

★牡羊座

本月可能會失誤，會需要大家幫助你擺平事情。失誤並不可怕，但當牡羊求助，有些人的態度會讓牡羊失望寒心，可趁機看清楚身邊辜負你的人，從此相忘於江湖。牡羊也會因此變更厲害、自我成長，下次遇事也不求人。

★金牛座

本月金牛特別容易跟家人起衝突，和家人的價值觀、習慣不同，可能會向家人開戰。本月也是金牛座制定金錢規劃的好時機，可以盤點資產，好好規劃。

★雙子座

本月很容易和人吵架，尤其同事或朋友或家人，對方處於紛爭，你陪她們度過低潮期。本月也很適合修復關係，之前曾經有過衝突的人，本月很適合把話說開或和解，不妨找對方聊聊。

12月星座運勢。圖/米薩小姐提供

★巨蟹座

本月爆炸忙碌，事情做不完，會有非常煩躁的情緒，或是覺得忙碌也沒意義。巨蟹千萬不要把自己逼太緊，以免衝動決定，要留一點時間給自己過自己想要的生活。

★獅子座

本月重點在處理關係，有些人讓你很不爽，讓獅子突然爆發。也有可能獅子因為某一個人，想要離開某個團體，獅子要多給自己新的機會，不愉快的同時也要看見支持你的人。

★處女座

本月懶懶的，有點沒動力，處女座心裡有很多情緒想法需要去釐清，當內心不再糾結，才會恢復行動力。要多時間關注自己內心，家人也是幫你恢復力量的好方法，要多給自己一點時間。

★天秤座

本月很容易莫名變成風口浪尖，很容易被周圍的人波及，天秤座好像說什麼做什麼都不對，很容易被針對。還好天秤座周圍有很多好友，可以多聽他們意見，會找到有智慧的解法。

★天蠍座

本月天蠍座很容易和長輩起衝突，對方可能是家人、客戶、老闆，他們講話很直，讓你覺得不舒服，天蠍座切記不要只聽見表面話語，要去理解對方背後的核心訴求，那才是爭執真實原因。另外由於天蠍的工作表現一直很好，可以用工作能力證明自己對，而不是用言語爭吵，也就是「用實力說話」。

★射手座

本月射手有點不安於室，非常想給要出門大冒險，想要旅行進修，心靈上的探險可以讓射手恢復生活動力，射手座有很多事情想做。非常鼓勵射手多冒險，讓自己開心就是最大的價值。

12月星座小祝福。圖/米薩小姐提供

★摩羯座

摩羯座本月可能會破財，但是算是投資自己，不是亂花，而是有目的的花錢。但是如果金額太大影響到財務狀況，還是可以修正一下，要先讓自己感覺到舒服。

★水瓶座

水瓶座本月要注意和伴侶、合作對象的關係，有些事情你可能忍耐很久了，本月就因為小事情爆發。建議水瓶座要給自己一點空間隔離，不要一直處於煩躁的情緒，可以多找同頻的朋友相處，多和喜歡的人在一起，其他的人可以視情況切割。

★雙魚座

本月會很忙，有很多事情待辦，但都很瑣碎也沒有累積性，對雙魚就是在瞎忙，還是要去處理。雙魚要注意身體狀況，也可以連結貴人、老師厲害的朋友，傾聽他們的建議，在忙碌中找到方向，就不會覺得忙碌無意義。

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