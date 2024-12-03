農曆11月運勢(下)／龍有血光災、蛇注意健康、這生肖男容易惹爛桃花

命理師湯鎮瑋老師分享影片「農曆11月，十二生肖運勢大解析！牛、兔、龍、蛇、猴、雞、豬要注意」，這裡是指國曆的12月6日到明年的1月5日，從12月6日節氣「大雪」開始進入「子月」，子月也是桃花月份，不少人可能傳出喜訊。本月「人脈通錢脈」，本月可以配戴紅繩，祈求好人緣。本月要好好經營人脈，廣結善緣，求貴人。

▍牛／有貴人 但注意健康

本月逢相合月份，無論工作、財運都有可能有貴人相助，要廣結善緣，才能人脈通錢脈。只要適時釋放訊息，就會有人來指引你。要多廣結善緣，給別人方便不要分對象大小眼，會有意想不到的人來幫助你。

本月病符星入座，要多注意健康問題，出外旅遊也要當心，或是不要累出病。如果有體檢，身體有需要處理的狀況，就快去看醫生就醫，會得到好方向。

想要開運，多穿戴紅色系衣服飾品，配戴紅繩、血珀、紅水晶，可多拜關公。

▍兔／多布施 可能有喜事

本月福德星入座，可以逢凶化吉，如果平常有廣結善緣、累積福德，本月會特別旺；如果覺得障礙很多，事情莫名有延宕，就代表你平常廣結善緣不夠，本月可以多累積福德，多行善布施多助人，更能累積福德。

本月紅鸞星入座，兔容易有喜訊，可能求婚成功、結婚生子，沒有對象的兔，透過親友本月有機會認識好的對象。本月驛馬星入座，旅遊運很好，無論出國或在台灣走一走都是好的。

想要開運，可以多穿戴藍色、黑色系衣服飾品，配戴黑鑽石、翁珀、黑曜石、海藍寶，可以拜觀音菩薩，多念觀音菩薩心咒。

▍龍／注意血光 遇好事低調

本月工作上會有新的機會或是斜槓，本月很適合考試，工作上的專才很容易被看見。本月白虎星入座，若是有賺錢、或工作上有好表現加薪或升官，建議要低調才能保持好運，如果太高調卻搶先分享，會惹來小人破壞，好事情反而沒了。

本月要注意血光災、車關、或是開刀或意外，可以捐血化解。本月講話做事都要低調，也別氣焰過高，高姿態會讓人家錯誤解讀。

想要開運，可以多穿戴黃色系衣服，配戴蜜蠟、金珀、黃水晶，可以拜土地公。

▍蛇／要團隊合作 注意健康

本月急不得要穩定，要先求名聲，先建立好口碑，不要急著去處理事情。本月要注重團隊合作，不要一意孤行，對家庭、工作也要注意向心力，就會有好表現。

本月身體狀況多，可能因為你事情變多壓力太大，要多注意身心靈淨化平靜，不要因為健康影響賺錢機會。

本月可以多穿戴綠色系衣服飾品，配戴綠幽靈、綠珀，也可以多去公園或森林接受大自然能量，也可以拜綠度母除障。

▍猴／不能貪偏財 恐犯小人

本月有將星，可能會斜槓人生，有多學習的機會。本月工作可以多加把勁，要更親力親為，會有更多賺錢機會。本月正財旺，但是偏財不能貪，因為容易犯小人，恐因利益分配不均衡，而惹禍上身。

「魔鬼藏在細節中」，本月有關簽合約、買賣都要特別當心看清楚，以免之後有問題。

可以穿金戴銀，配戴金銀色飾品，配戴金珀、鑽石都很好，可以多穿白色系衣服，多拜財神。

▍雞／男要自愛 恐有爛桃花

本月太陰星入座，利女不利男，女生逢凶化吉，雞若是從事女性用品的行業也會得心應手。男生要注意不要多管閒事，本月容易有仙人跳、爛桃花，不要有貪念、貪戀，容易糾纏不清，陷入複雜的人際關係。

可以多配戴黃色系衣服飾品，配戴蜜蠟、金珀、黃水晶，可以多拜觀音菩薩，多念觀音心咒。

▍豬／居家花費變多

本月「以名帶利」，男生運勢旺，女生比較勞碌，家庭事業兩頭忙。本月豬很容易計畫趕不上變化，但是要保持心態的彈性，面對變動的問題。男性本月機會很多，要積極正向，不要嫌麻煩擺爛，會有更多「以名帶利」賺錢好運氣。

本月跟「家」有關的花費會變多，例如居家環境要汰換花錢、或是風水布局都很值得做，對人生會更好，也要多經營家人的感情。

想要開運，要穿金戴銀，配可以戴琥珀、金銀珠寶，多拜土地公。

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