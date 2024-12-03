快訊

台中師生衝突 家長心痛：孩子在派出所緊張到指頭摳出血

注意！電腦王阿達、瘋先生刊文教人看盜版觸法 警籲：指導也有罪

她晚餐買一半…郵局帳號顯示「已止付」心慌急求救！疑演唱會門票釀禍

聽新聞
0:00 / 0:00

農曆11月運勢(上)／虎犯小人、羊遇豬隊友、「這些生肖」恐有血光災

聯合新聞網／ 綜合報導
生肖運勢示意圖。圖／AI生成
生肖運勢示意圖。圖／AI生成

命理師湯鎮瑋老師分享影片「農曆11月，十二生肖運勢大解析！鼠、虎、馬、羊、狗要注意」，這裡是指國曆的12月6日到明年的1月5日，從12月6日節氣「大雪」開始進入「子月」，子月也是桃花月份，不少人可能傳出喜訊。本月「人脈通錢脈」，本月可以配戴紅繩，祈求好人緣。本月要好好經營人脈，廣結善緣，求貴人。

▍鼠／陷入競爭 注意血光災

本月是本命月份，會感受到競爭與壓力，競爭對手突然浮現，工作、生活上都要更努力才會被看見。鼠本月會一直處在競爭比較的狀況，可以多斜槓，多學第二專長，讓自己增長智慧。

本月不要過度競爭，甚至看不起對手，也不要太衝動，也要注意工作安全，不要太輕忽安全規範，容易會出錯或破財。本月競爭心重，會想要「動」，建議不要因為別人的關係衝動離職，先騎驢找馬比較好。本月注意血光災，尤其跟金屬有關的傷害。

想要開運，可以穿戴藍色系衣服，可以配戴翁珀、黑曜石，也可以捐血消災，可以多拜金剛薩埵。

編輯推薦

▍虎／當心天上掉下來的禮物

本月要注意「天上掉下來的禮物」，莫名而來的利多可能是陷阱。虎本月容易犯小人，會有人假裝跟你好、有人正面衝突、有人道德綁架你，建議不要有貪念，不要接受莫名其妙的好處。

本月會遇到各種壓力，要注意車關意外、血光災，也要當心老毛病復發，需要開刀。建議不要貪，要一步一腳印去做，就會有好結果。如果投機取巧，會產生官非。

想要開運，可以多穿綠色，配戴綠珀、綠寶石、綠水晶，可以多祈求綠度母、多念綠度母心咒、觀世音菩薩心咒。

▍馬／可能破財 注意健康

本月要注意破財問題，花錢較多，千萬不要亂投資，也不要為了求快不擇手段。不妨花錢去買自己喜歡的東西，旅遊或犒賞自己，或是捐錢都是好的。出外旅遊，也要特別注意財物安全。本月和人的情感關係要單純，也不要因為一時衝動破壞和諧，面臨壓力時也要保持微笑和顏悅色，屬馬的長輩也要多注意健康，不要因為壓力傷身，也要注意心血管疾病。

想要開運，本月可以多捐血、捐錢，可以得到福報。想要開運可以多穿紅色系衣服，配戴血珀、紅繩、粉晶，可以拜關公。

▍羊／豬隊友攪局 恐瞎忙

本月容易有豬隊友攪局，籌備已久的事情，可能被豬隊友完全破壞，事倍功半甚至會破財，讓你有苦難言。豬隊友可能是家人、同事，會覺得像無頭蒼蠅，一直白忙。本月非常考驗耐心，關關難過關關過，建議要保持清楚頭腦，不要被別人情緒牽著走，要多修智慧與耐心，度過考驗。

本月錢財容易左進右出，建議不妨花錢犒賞自己，或是多布施，要多聽別人經驗，不要太鐵齒。本月氣運低落，建議少去醫院、喪家等磁場低落的場所，去了回來也要除穢。

想要開運，建議可以多穿戴黃色系、黃色系衣服飾品，配戴血珀、蜜蠟，多拜土地公。

▍狗／人生無常 注意血光災

本月要注意血光災，可以捐血化解。本月會得到公平正義，也要學會放下，好事要珍惜，之前烏煙瘴氣的事情可能獲得公道，糾結已久的壞事放下，可以自我和解。本月要多修身口意行為，也不要急著報仇，恩怨都放下，過程才不會有新糾紛，才能心想事成。

本月很勞碌，很多事情要親力親為，但放心，一切會看得到成果。本月容易感受人生無常，悲歡離合，面對親友生老病死，可能有智慧啟發，本月也是成長月份。

想要開運，建議可以多穿戴黃色系、黃色系衣服飾品，配戴血珀、紅繩、紅水晶，蜜蠟，多拜土地公。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

湯鎮瑋 生肖

延伸閱讀

越冷越開花！2生肖「大雪後」由黑翻紅 運勢爆棚

登峰造極！ 12月運勢大翻身的4生肖 蛇有意外結果、馬貴人來拉拔、第一名財運滾滾來

蛇年將至超動盪、各種壓力山大！命理師教趨吉避凶「別做5件事」

客廳、臥房無對外窗？命理師警告：恐影響事業擋財路「這招輕鬆化解」

相關新聞

越冷越開花！2生肖「大雪後」由黑翻紅 運勢爆棚

12月6日迎來節氣「大雪」，民俗專家廖大乙表示，「大雪」是倒數第4個節氣，送走大雪後，意味著今年進入尾聲，龍年犯沖的肖龍...

2025生肖財利運勢(下) ／羊需要投資紀律、狗布局不動產、他不是大好就大壞

從太歲的流年氣息中充滿財利吉星的身影，以及財源祿星旺盛的活力看來，這是個典型的「智慧生財年」以及「行動旺財年」。代表的是，馬族們不要限制自己活絡的思維，天馬行空的創意，躍躍欲試的企圖心，以及很想賺錢的念頭，這是個「不是得到，就是學到」訊息強烈的流年，代表的自然是Just do it。

農曆11月運勢(下)／龍有血光災、蛇注意健康、這生肖男容易惹爛桃花

命理師湯鎮瑋老師分享影片「農曆11月，十二生肖運勢大解析！牛、兔、龍、蛇、猴、雞、豬要注意」，這裡是指國曆的12月6日到明年的1月5日，從12月6日節氣「大雪」開始進入「子月」，子月也是桃花月份，不少人可能傳出喜訊。本月「人脈通錢脈」，本月可以配戴紅繩，祈求好人緣。本月要好好經營人脈，廣結善緣，求貴人。

農曆11月運勢(上)／虎犯小人、羊遇豬隊友、「這些生肖」恐有血光災

命理師湯鎮瑋老師分享影片「農曆11月，十二生肖運勢大解析！鼠、虎、馬、羊、狗要注意」，這裡是指國曆的12月6日到明年的1月5日，從12月6日節氣「大雪」開始進入「子月」，子月也是桃花月份，不少人可能傳出喜訊。本月「人脈通錢脈」，本月可以配戴紅繩，祈求好人緣。本月要好好經營人脈，廣結善緣，求貴人。

紫微卡牌占卜：我想轉換跑道…請問哪個行業比較適合？

在選擇行業時是有些技巧的。一般來說，我們會用銀行業、文教業、服務業、上班族等很概略的說法，甚至傳統的命理會用屬金、屬火等陰陽五行的觀念去看待行業，但這其實會產生很多問題。以銀行業為例，到底是銀行行員還是業務員？ 是銀行的保全還是銀行清潔人員？ 或者，是財務分析師、銀行家？ 所以這種說法實在太過籠統。

2025生肖財利運勢(上) ／牛逢低布局、兔要守成、他上半年旺下半年要謹慎

正財星氣勢旺盛的蛇年，可以用「有利可圖」形容老鼠們的流年運勢。再加上正財星和官貴星處於同一個氣場位置，因此絕對是個有機會展現企圖心的流年，可以開拓夢想中的事業版圖，積極營造預期中的財富，不過由於「財源吉星」相對弱勢，因此唯有對自己的事業與發財機會給予轉變的策略與管道，豐盛的正財星才會如期入囊，而學習是最為理想的管道。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。