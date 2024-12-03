農曆11月運勢(上)／虎犯小人、羊遇豬隊友、「這些生肖」恐有血光災

命理師湯鎮瑋老師分享影片「農曆11月，十二生肖運勢大解析！鼠、虎、馬、羊、狗要注意」，這裡是指國曆的12月6日到明年的1月5日，從12月6日節氣「大雪」開始進入「子月」，子月也是桃花月份，不少人可能傳出喜訊。本月「人脈通錢脈」，本月可以配戴紅繩，祈求好人緣。本月要好好經營人脈，廣結善緣，求貴人。

▍鼠／陷入競爭 注意血光災

本月是本命月份，會感受到競爭與壓力，競爭對手突然浮現，工作、生活上都要更努力才會被看見。鼠本月會一直處在競爭比較的狀況，可以多斜槓，多學第二專長，讓自己增長智慧。

本月不要過度競爭，甚至看不起對手，也不要太衝動，也要注意工作安全，不要太輕忽安全規範，容易會出錯或破財。本月競爭心重，會想要「動」，建議不要因為別人的關係衝動離職，先騎驢找馬比較好。本月注意血光災，尤其跟金屬有關的傷害。

想要開運，可以穿戴藍色系衣服，可以配戴翁珀、黑曜石，也可以捐血消災，可以多拜金剛薩埵。

▍虎／當心天上掉下來的禮物

本月要注意「天上掉下來的禮物」，莫名而來的利多可能是陷阱。虎本月容易犯小人，會有人假裝跟你好、有人正面衝突、有人道德綁架你，建議不要有貪念，不要接受莫名其妙的好處。

本月會遇到各種壓力，要注意車關意外、血光災，也要當心老毛病復發，需要開刀。建議不要貪，要一步一腳印去做，就會有好結果。如果投機取巧，會產生官非。

想要開運，可以多穿綠色，配戴綠珀、綠寶石、綠水晶，可以多祈求綠度母、多念綠度母心咒、觀世音菩薩心咒。

▍馬／可能破財 注意健康

本月要注意破財問題，花錢較多，千萬不要亂投資，也不要為了求快不擇手段。不妨花錢去買自己喜歡的東西，旅遊或犒賞自己，或是捐錢都是好的。出外旅遊，也要特別注意財物安全。本月和人的情感關係要單純，也不要因為一時衝動破壞和諧，面臨壓力時也要保持微笑和顏悅色，屬馬的長輩也要多注意健康，不要因為壓力傷身，也要注意心血管疾病。

想要開運，本月可以多捐血、捐錢，可以得到福報。想要開運可以多穿紅色系衣服，配戴血珀、紅繩、粉晶，可以拜關公。

▍羊／豬隊友攪局 恐瞎忙

本月容易有豬隊友攪局，籌備已久的事情，可能被豬隊友完全破壞，事倍功半甚至會破財，讓你有苦難言。豬隊友可能是家人、同事，會覺得像無頭蒼蠅，一直白忙。本月非常考驗耐心，關關難過關關過，建議要保持清楚頭腦，不要被別人情緒牽著走，要多修智慧與耐心，度過考驗。

本月錢財容易左進右出，建議不妨花錢犒賞自己，或是多布施，要多聽別人經驗，不要太鐵齒。本月氣運低落，建議少去醫院、喪家等磁場低落的場所，去了回來也要除穢。

想要開運，建議可以多穿戴黃色系、黃色系衣服飾品，配戴血珀、蜜蠟，多拜土地公。

▍狗／人生無常 注意血光災

本月要注意血光災，可以捐血化解。本月會得到公平正義，也要學會放下，好事要珍惜，之前烏煙瘴氣的事情可能獲得公道，糾結已久的壞事放下，可以自我和解。本月要多修身口意行為，也不要急著報仇，恩怨都放下，過程才不會有新糾紛，才能心想事成。

本月很勞碌，很多事情要親力親為，但放心，一切會看得到成果。本月容易感受人生無常，悲歡離合，面對親友生老病死，可能有智慧啟發，本月也是成長月份。

想要開運，建議可以多穿戴黃色系、黃色系衣服飾品，配戴血珀、紅繩、紅水晶，蜜蠟，多拜土地公。

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