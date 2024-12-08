殺破狼週運勢／水瓶遭到爛桃花糾纏 2星座職場家庭兩頭燒

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，把一些舊的電子產品網拍賣掉，可回收不少資金。某些白羊座在副業方面會賺到許多零用錢，而打算把它當成主業來經營。

本週須注意的部分

交通運方面，滿月發生在交通宮位，交通工具在此時壽終正寢，要換新車了，這段時間當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論走路，或是搭乘大眾運輸系統，都要當心遇上突發性的交通事故。

感情運方面，在戀愛宮位的火星持續退行，受到金星與冥王星影響，過去曾經曖昧的對象再度與你聯絡，會引發另一半的不滿。某些白羊座則是發現自己是蒙在鼓裡的第三者，會陷入憤怒與糾結中。

遠行運方面，水星在遠行宮位持續退行，並受到在交通宮位的滿月影響，遠行時容易遇到交通方面不可預期的事件，造成行程延誤，有些想去的景點被迫取消，某些白羊座可能受困在某個區域，難以動彈。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，會清償掉一筆為數不小的貸款、債務或是帳單，經濟狀況輕鬆許多。某些金牛座則是會囤積許多重要的物資，避免日後可能會斷貨的問題。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的金星與冥王星持續呈現合相，受到火星影響，上司的一些作風太過掌控，整個職場的氛圍經常感到緊張。某些金牛座家庭與工作兩頭燒，每天都很疲憊。

健康運方面，在疾厄宮位的太陽受到滿月影響，同時水星在疾厄宮位持續退行，當心著涼感冒或是病毒感染，引發呼吸系統的不適，並注意心血管方面的問題，有些痼疾也容易在這段時間復發。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星與海王星相位不良，會被認識很久的朋友欺騙，可能會與對方對薄公堂，也因此對人性徹底感到失望，這段時間會非常社恐。

雙子座：

整體運勢

學業運方面，金星在學業宮位行進，與冥王星合相，論文、報告與作業受到指導者青睞，會被公開刊登在重要期刊上，然而金星與冥王星受到在學習宮位的火星影響，選修太多課程，功課都十分繁重。

本週須注意的部分

感情運方面，水星在感情宮位逆行，同時滿月發生在命宮，前任回頭想找你復合，即便心中還念有舊情，但對方的老問題始終沒有改善，這段時間會做出決定，決定不再重蹈覆徹。

工作運方面，在志業宮位的土星與海王星相位皆不良，一起共事的夥伴不斷出錯，常常需要幫忙收拾殘局，浪費很多寶貴的時間。某些雙子座在職場上會遇到過去討厭的人，會想轉調到其他單位。

溝通運方面，火星在溝通宮位逆行，遇到說話白目的人士，老是踩你的地雷，忍不住與對方吵起來。某些雙子座則是經常需要與許多人溝通，要說很多話，感覺很累。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，遇到一些社會邊緣人，一開始會有些害怕，後來發現這些人心思單純，還蠻好相處的，對某些特殊的族群的看法會改變。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位逆行，同在工作宮位的太陽受到滿月能量影響，許多提案不斷被退件，對自己失去自信，會思考離職的可能性。某些巨蟹座會因為在工作上常犯錯，而引咎辭職，離開目前的職場。

金錢運方面，火星在金錢宮位持續退行，受到金星與冥王星影響，即便有些被動收入進帳，預期外的開銷仍然過多，感到入不敷出。某些巨蟹座則是投資失利，積蓄都套牢在投資市場，生活費用捉襟見肘。

健康運方面，水星在健康宮位逆行，同在健康宮位的太陽受到滿月能量影響，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸道不適，工作壓力大，身體過勞，影響睡眠品質，此時亦須注意心血管方面的疾病。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，目前正嘗試將副業轉為正業經營，漸漸有起色。某些獅子座目前執掌管理階層，大刀闊斧改革許多陋習，使職場環境更為友善。

本週須注意的部分

感情運方面，金星與冥王星合相在感情宮位，受到命宮的火星影響，控制慾較為強烈，很容易亂發脾氣，使得情感對象難以忍受，暫時與你分開一陣子。某些獅子座會因為過於驕縱，被喜歡的人封鎖，卻不知道自己做錯了什麼。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，當自己面臨到困難，就會看到人際關係現實的一面，此時會與某些酒肉朋友切割，不想再往來。某些獅子座與人發生糾紛，雙方撕破臉，甚至需要尋求法律途徑解決。

健康運方面，火星在命宮退行，某些痼疾在此時復發，身體不適。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，火氣較大，容易嘴破、長痘痘。這段時間需特別注意人身安全。

處女座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的天王星相位良好，會臨時需要到外地出差，或是想隨興地快閃某個城市，轉換心情，可發現一些有趣的私房景點，或是當地美味的食物。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在志業宮位，受到在夥伴宮位的土星影響，同時，在工作宮位的金星與冥王星受到心靈宮位的火星影響。儘管在職場的地位受到重視，然而卻不斷有同事扯你後腿，覺得人心險惡，工作壓力大，很想辭職不幹了。

家宅運方面，水星在家宅宮位逆行，與同在家宅宮位的太陽，相位皆不良，居住的空間有許多問題需要修繕，或是有大型的電器設備在此時損毀。某些處女座與親人溝通不良，家庭問題浮上檯面，需要解決。

感情運方面，在感情宮位的土星與海王星相位不良，會發現情感對象有秘密隱瞞自己，可能會發現對方不為人知的陰暗面。某些處女座試圖從失戀的打擊中振作起來，但總是不經意看到過去種種的回憶，陣陣心痛又湧上心頭。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，會因為特殊身份，獲得服務升等的禮遇，或是買東西時獲得折扣。有投資習慣的天秤座，短線操作得宜，眼光精準，賺到的資產可積少成多。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的金星與冥王星呈現合相，受到在人際關係宮位的火星影響，容易吸引到已婚人士的追求，當心成為小三。某些天秤座的情感關係被第三者介入，瀕臨危機。

學業運方面，滿月發生在學業宮位，受到在考試宮位逆行的水星影響，考試成績不如預期，瀕臨被當的邊緣。某些天秤座會覺得目前所學遇到障礙，很想休學重考，或是換一個老師指導。

工作運方面，在工作宮位的土星與海王星相位皆不良，主管會要求你報假帳，或是發表假的報告，做違背良心的事情，覺得這樣的職場不安全，很怕捲入官非，但若辭掉這份工作，又不知要往哪裏發展。

天蠍座：

整體運勢

家宅運方面，金星與冥王星齊聚在家宅宮位，會在此時需要重整居住空間，將一些不需要的東西斷捨離，生活因此清爽許多。某些天蠍座的家人會用較嚴厲的方式要求自己改掉一些壞習慣，可能會覺得不高興，但以後會覺得感恩。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，同時水星在金錢宮位逆行，會把積欠的帳單與債務一口氣清償掉，但也造成生活狀況的困窘。有投資習慣的天蠍座，目前投資標的不斷下滑，最好能趕緊停損為佳。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的土星與海王星相位不佳，常常以昂貴的物質享受討好喜歡的人，對方會覺得理所當然，對你的付出不加以珍惜。某些天蠍座的小孩或寵物身體狀況不佳，會花很多金錢在孩子的醫療費用上。

工作運方面，在志業宮位的火星受到冥王星與金星影響，工作量暴增，常常需要加班，每天都十分疲憊。某些天蠍座職場與家庭蠟燭兩頭燒，需要有人幫忙打點許多雜務。

射手座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，目前工作狀態十分自由，可以在家中遠端辦公，或是承接許多案件，可選擇任何時間工作。某些射手座則是因為危機處理能力極佳，在職場獲得許多人信賴。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，同時水星在命宮逆行，遲遲無法給情感對象一個承諾，對方會在此時決定停損，分道揚鑣。某些射手座則是與另一半不斷翻舊帳吵架，情緒不佳。

交通運方面，金星與冥王星合相在交通宮位，受到火星影響，外出容易因為突發性的交通問題而無法出發，或是受困在某個區域，動彈不得。駕駛車輛時，當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，這段時間需特別注意交通安全。

健康運方面，水星在命宮逆行，同在命宮的太陽亦受到滿月能量的影響，某些痼疾在此時復發，身體十分不適。當心著涼感冒或是病毒感染，引發呼吸系統的病變，並要注意心血管方面的問題，若有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不可大意。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的天王星相位良好，單身的摩羯座，會被意想不到的對象告白，閃電陷入熱戀之中。某些摩羯座目前的戀情無法獲得週遭親朋好友的祝福與接受，但愛得越是辛苦，就越是想珍惜這段得來不易的愛戀。

本週須注意的部分

健康運方面，火星在疾厄宮位逆行，會有一些痼疾在此時復發，並要當心血光之災，發生意外傷害的機率較高。火氣較大，容易嘴破、長痘痘，這段時間需特別注意人身安全。

金錢運方面，在金錢宮位的金星與冥王星呈現合相，受到財務宮位的火星影響，雖然有加給，或是有額外的兼差可增加一些收入，但龐大的帳單與債務仍讓你感到入不敷出，經濟狀況困窘。

工作運方面，滿月發生在工作宮位，某個職務或任務在此時結束，你也會在此時功成身退。某些摩羯座無法負荷龐大的工作量，決定在此時離職，或是休長假，思索未來的可能性。

水瓶座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位良好，居住空間不斷地做微調與整修，會覺得越來越接近自己理想的狀態。某些水瓶座的家人思想比較開明，讓自己可以嘗試許多與常人不同的工作或生活。

人際關係方面，水星在人際關係宮位逆行，同在人際關係宮位的太陽，受到滿月能量影響，跟某些老朋友再度連絡上，會相約見面聚餐。某些水瓶座和前任情人重逢，雙方已經可以自然地以朋友的身份相處，這也算是圓滿的結局。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，與木星合相，被爛桃花纏上，使得喜歡的對象對你變得冷淡，甚至突然封鎖你。有情感對象的水瓶座，目前的關係被第三者介入，戀情面臨危機。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與海王星相位皆不良，浪費太多金錢在無意義的事物上，使得經濟狀況經常捉襟見肘，必須檢視某些花費是否必要，好好節流才能將錢存下來。

雙魚座：

整體運勢：

學習運方面，在學習宮位的天王星相位良好，會嘗試學習一個跨領域的知識或技能，並找到優秀的指導者，讓你有更多的本錢開斜槓。還是學生的雙魚座，學習成績良好，並能展現特殊的藝能才華，代表學校或社團參加比賽。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，某個親人情緒不佳，家庭氣氛不太愉快。某些雙魚座則是租約到期，必須在短期內趕緊找新的居所遷徙，但是租金都很貴，感覺自己無法負擔。

工作運方面，火星持續在工作宮位逆行，水星亦在志業宮位逆行，許多事務不斷來回修正，常常加班到半夜，每天都忙到很厭世，很想辭掉工作，但目前的經濟狀況不允許。

健康運方面，火星持續在健康宮位逆行，並受到在精神宮位的冥王星、金星影響，工作有過勞的傾向，每天都很疲憊，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，火氣較大，容易長痘痘或嘴破，睡眠狀況不佳，需注意身心靈健康。

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