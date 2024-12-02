唐綺陽星座運勢週報：魔羯事業運不優 牡羊感情留意第三者

本週水逆與火逆，影響雙子、處女、牡羊、天蠍，偶有不順或往事被重提。留意3C產品、交通旅行及溝通出狀況，行事粗心或講話大意狀況易被凸顯。週六火星逆行，有星在0-6度或獅子座者，是頭號事主。獅子座過去的好壞都會被關注，是個自我反省的機會。週六金星進水瓶，想去人多的地方或參觀熱門展覽，請注意安全。海王星順行，雙魚座生涯遇轉折或開啟新計畫。

2024-12-02 08:46