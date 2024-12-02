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本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「機運超好」：財庫瞬間飽滿

聯合新聞網／ 非貓不可
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人多花點心思，就能讓錢財流入自己的財庫中，有人則是得到老天的庇佑，讓你獲得一份很不錯的獎金，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬馬

創意讓生活充滿無限的想像力，如果你是專門用大腦和技術創作手工藝品，或是文創商品，本周會有很不錯的機運，在這段時間裡，會有客人上門要求客製化，需要一定的數量，對方要求不多，而且也很肯花錢，你只要多花點心思製作，就能讓錢財流入自己的財庫中。

第四名：血型A型+生肖屬虎

如果你是工廠作業員，特別是傳統產業的工作者，本周會有意想不到的驚喜，在這段時間裡，可能會因為長官的賞識，讓你調任到其它的工作崗位，工作量會開始增加，但你可別抱怨牢騷，一定要好好表現，因為其實你已經進入觀察階段，很快就有機會升職加薪。

第三名：血型B型+生肖屬雞

夜市人聲鼎沸的場景中，充滿著許多五花八門的新鮮貨，吸引著人群不斷前往消費，如果你是在夜市擺攤，販售飾品或衣襪，本周的你擁有很不錯的運勢，會有許多在地或外來的觀光客圍繞在你的攤子前，請記得要細心介紹，多一點親切態度，就能客人把錢掏出來，塞進你的荷包裡。

第二名：血型O型+生肖屬鼠

生命總是有無限的可能，希望和夢想會在最不經意的時候出現在身旁，如果你的收入平凡無奇，沒有太多變化，在本周，可以去住家附近的土地公廟，用最虔敬的心祈求財運，並奉上一些香油錢，然後再到彩劵行買張彩劵，就有機會得到老天的庇佑，讓你獲得一份很不錯的獎金。

第一名：血型O型+生肖屬豬

身為業務人員，常常需要迎合客戶需求，甚至有時還要遷就和低聲下氣，如果你是業務工作者，特別是汽車銷售員，在本周請你抬頭挺胸，讓自己充滿信心，在這段時間裡，會有很不錯的機運，許多購買意願高的消費者向你飛奔而來，只要童叟無欺，就能讓自己的業績上揚，讓財庫瞬間飽滿。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

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