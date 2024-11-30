老實單純！「3生肖」最容易被小人背後捅刀 兔太信任人、羊忽視警覺
防人之心不可無！在12生肖中，有3個生肖的人待人和善、老實單純，常常會被陷害或是成為小人的眼中釘。「搜狐網」指出，這3個生肖分別為兔、羊、豬。
屬兔人
屬兔的人天生有著善良的個性，總是對別人充滿愛情及同情心，他們總是願意伸出援手，幫助需要的人，有時候也會為此犧牲自己。
但有時往往過於信任別人，讓一些心懷不軌的人有機可乘，屬兔的人可能會遭到背叛，或是被利用。
屬羊人
屬羊的人有著純真的心，對世界充滿美好的憧憬。他們相信人性本善，對待他人總是信任也會花時間去理解。
不過，這份純真和信任，可能會讓他們忽視了對危險的警覺，屬羊人可能會遭遇欺騙，這一切，往往源於他們對世界的美好幻想。
屬豬人
屬豬的人有著一顆坦承正直的心，總是直言不諱，不隱瞞自己的想法和感受。然而，這份坦承正直，容易成為屬豬人的絆腳石。
屬豬人有時可能會因為過於直接，而在無意之中傷害到他人，或是遭到誤解。嚴重的話可能會被排擠、孤立。這一切，往往來自於他們對真理的堅持。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言