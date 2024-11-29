快訊

懶人包／好市多黑色購物週Day 6優惠！8點開門快搶 黑五3C家電特價有新款iPad Air

衛福部6人涉霸凌 社保司長、保護司簡任視察調職…懲處兩周內出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

投資有道、貴人在路上…跨年之前4生肖財運還能「最後一搏」

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

馬上就到年底，你今年過得如何呢？買彩券有中嗎？股票投資有賺大錢嗎？清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，最後一個月裡，4生肖財運還能做今年最後一搏！快看看有你嗎？

第四名：狗

在12月初的階段，不管是家庭、伴侶或是合作夥伴，只要能夠在和諧運作的情況下，都能夠為你們的事業帶來財運，所謂家和萬事興，這些人都是賺取財富的好幫手。

第三名：雞

雞12月會得到伴侶的協助，到了中下旬，更能帶來不少幫助，你們的事業，或是需要資金的週轉，另一半都是最佳的幫手，相得益彰之下，偏財運更為強勢，平常要是有看中的投資選項，這時候不妨大膽的進場試試手氣。

第二名：羊

本月會做出許多積極性的行為，包括理財投資，切記別因為一時的衝動，讓辛苦許久的投資，付諸流水，這個月要理性才能讓你的荷包賺得更多。若有投資買賣的，可好好照顧手中的標的物，運用你們的理財頭腦，在適當時機買賣，很有機會賺得不少財富。

第一名：龍

龍有機會在外地往來的路程中，認識到不錯的貴人，若是有業務需要長途跋涉的，可多留意，有機會遇到對你事業有助的客戶，間接提升你的財運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運

延伸閱讀

出運了！2025運氣爆棚 雙子投資布局、水瓶調整方向、他「改掉1盲點」輕鬆一整年

命裡帶財！2025年最容易一夜暴富的「4大生肖」 龍財源廣進、馬財源滾滾

公認最多「天才」三星座！水瓶打破限制、雙子只欠認真、他大器晚成

紫微卡牌占卜禁忌曝！一事不二問、不能問「這種事」

相關新聞

投資有道、貴人在路上…跨年之前4生肖財運還能「最後一搏」

馬上就到年底，你今年過得如何呢？買彩券有中嗎？股票投資有賺大錢嗎？清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，最後一個月裡，4生肖財運還能做今年最後一搏！快看看有你嗎？

紫微卡牌占卜禁忌曝！一事不二問、不能問「這種事」

無論東西方，在開始任何占卦模式之前，都需要靜心，這是因為占卦用的是天人感應，也就是是靈魂要與天地進行溝通，因此靜心是很重要的。各類型占卦都會在開始前有某種安定的儀式，例如塔羅牌是用冥想，易經占卦會默念問題，甚至有所謂「求卦神」的神咒。這裡我們建議先在心裡想一個數字，例如「三」，然後將問題默念三遍，同時洗牌三次，接著就可隨機抽牌。

公認最多「天才」三星座！水瓶打破限制、雙子只欠認真、他大器晚成

有些人就是天賦異稟，總是能把一件事情做到比成功還要再更成功，讓我們一起來看看「這些星座」竟然被公認「最多天才潛能」！？

金錢靈氣療癒自我！從尾椎「海底輪」消除負能量…你會更富足

一般來說，有嚴重金錢問題的人通常將這些問題的負面影響積聚在海底輪，也就是脊椎底部的能量中心。因此，大部分金錢靈氣療癒都聚焦於海底輪，將能量集中於此處。這有助於個人更好地與大地連接，感覺踏實，並有效處理金錢問題。

每日星座運勢／處女輕鬆應對各事務 運勢居高不下

2024-11-29牡羊座短評：多一分耐心，多一分收獲。【整體運】工作中易出現頻繁的失誤，不必找各種搪塞的理由縱容自己，其實這些也是很寶貴的經驗。受感情所困擾，不如獨處，冷靜會讓你做出更準確的抉擇。學

出現這三件事…就是換大運前兆！如何逢凶化吉看過來

人在換運的時候有可能會換成好的，也有可能是不好的，命理師湯鎮瑋老師分享影片「換大運的三大徵兆！」，告訴大家換運的特徵，如果是換到不好的運要怎麼去掌握運籌帷握呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。