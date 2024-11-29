投資有道、貴人在路上…跨年之前4生肖財運還能「最後一搏」

馬上就到年底，你今年過得如何呢？買彩券有中嗎？股票投資有賺大錢嗎？清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，最後一個月裡，4生肖財運還能做今年最後一搏！快看看有你嗎？

第四名：狗

在12月初的階段，不管是家庭、伴侶或是合作夥伴，只要能夠在和諧運作的情況下，都能夠為你們的事業帶來財運，所謂家和萬事興，這些人都是賺取財富的好幫手。

第三名：雞

雞12月會得到伴侶的協助，到了中下旬，更能帶來不少幫助，你們的事業，或是需要資金的週轉，另一半都是最佳的幫手，相得益彰之下，偏財運更為強勢，平常要是有看中的投資選項，這時候不妨大膽的進場試試手氣。

第二名：羊

本月會做出許多積極性的行為，包括理財投資，切記別因為一時的衝動，讓辛苦許久的投資，付諸流水，這個月要理性才能讓你的荷包賺得更多。若有投資買賣的，可好好照顧手中的標的物，運用你們的理財頭腦，在適當時機買賣，很有機會賺得不少財富。

第一名：龍

龍有機會在外地往來的路程中，認識到不錯的貴人，若是有業務需要長途跋涉的，可多留意，有機會遇到對你事業有助的客戶，間接提升你的財運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。