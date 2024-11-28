出運了！2025運氣爆棚 雙子投資布局、水瓶調整方向、他「改掉1盲點」輕鬆一整年

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聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
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星座專家Amanda老師和命理專家張盛舒老師在《命運好好玩》節目中分享三星座在2025年吉運強強滾，準備迎來黃金年，請參考太陽星座和上升星座

▎雙子座 財務投資 嶄新布局

雙子座在2024年的收入其實很不錯，但是就是會有額外的花費需要支出，像是家人要用錢、家裡裝潢等等，一整年統整下來其實不太可觀。但是從年底開始，雙子座會有嶄新的思維，在投資布局也會有更多想法與改變，在未來更是會有大耀進的收穫。

▎水瓶座 重新調整 未來方向

水瓶座應該會有已經完成一種階段或是需要將過去想法汰舊換新的感覺，從年底開始會有很多有關未來的想法出現，水瓶座可以好好規劃，去衝刺新目標。

▎射手座 著重眼前 抓住機會

射手座其實有一個很大的盲點，就是他們永遠都會看向未來，結果忽略掉眼前的機會，所以射手座只要改掉這個盲點，看到眼前就算很微小，但是可以抓住的機會， 就能夠輕鬆大耀進。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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